Vigo podrá recibir en 2026 los cruceros más grandes del mundo

El músculo crucerista de Vigo ganará peso este año por doble partida: se prevé récord de visitantes y escalas, con más de 280.000 y más de 110, respectivamente, y finalizará la obra de recambio de nueve puntos de amarre en el muelle de trasatlánticos e instalación de uno adicional en la zona más próxima a O Berbés, lo que permitirá atraer a los buques más grandes del mundo: hay espacio y, en 2026, además, tendrán la infraestructura preparada. Fuentes de la Autoridad Portuaria confirman a FARO que esta actuación, ya en marcha, finalizará en diciembre. Su coste se eleva a casi 1,5 millones de euros y la ejecuta la empresa Misturas.

Esta obra, visible frente al jardín del Cable inglés, surge como consecuencia del incremento del tamaño de los cruceros, lo que hace necesario ampliar y mejorar las instalaciones de amarre en la terminal viguesa para garantizar el atraque de los buques con la máxima seguridad. La solución planteada consiste en la instalación de nueve puntos de amarre, dotados cada uno de ellos de dos bolardos de 150 toneladas. Estos se anclan a un macizo de hormigón armado de unos 90 metros cúbicos (4,70 metros x 5,00 m x 4,00 m) correspondiente a cada zona.

Esta actuación permitirá ver en Vigo los cruceros más grandes del mundo. Destacan el Wonder of The Seas, de 362,04 metros de eslora y capacidad para 6.988 pasajeros; el Symphony of the Seas, 361,011 metros y 6.680 pasajeros; el Harmony of the Seas, 362,12 metros y 6.400 pasajeros; o el Allure of the Seas, 361,05 metros y 5.400 pasajeros. Encabeza la clasificación el Icon of the Seas, de Royal Caribbean: casi 365 metros de eslora. Fue inaugurado hace algo más de un año.

Actualmente, el muelle olívico cuenta con 47 bolardos de diferentes capacidades en función de las diferentes etapas en las que han sido instalados o, en su caso, renovados. Originalmente, contó con 37 bolardos con una capacidad original cada uno de ellos de 50 toneladas. Posteriormente, 10 de ellos fueron desdoblados con unidades de amarre también de 50 toneladas, por lo que, en estas ubicaciones, la capacidad global de la línea de amarre es de 100 toneladas. Tras la construcción de los duques de alba, se habilitaron puntos de 150 y 200 toneladas.

Fuera del "top 10" de destinos españoles

Potenciar el turismo de cruceros, caracterizado por su poder de desestacionalizar las visitas, es uno de los grandes objetivos del sector en la ciudad, enormemente beneficiado por el despliegue navideño y las playas y el buen tiempo en verano. Según los datos de Puertos del Estado, el olívico salió en 2024 por primera vez en 14 años —se ofrecen datos desde 2011— del top 10 de destinos españoles de cruceristas tras descender la cifra de visitantes un 5,6% con respecto a 2023. Sumó el año pasado un total de 211.193, es decir, 12.559 menos que en el ejercicio anterior, lo que permitió subir posiciones a Cartagena y Alicante.

En 2024, el puerto vigués fue el undécimo que más pasajeros de recreo recibió del país. Se repartieron en 86 cruceros, 13 menos que en los 12 meses previos. Lejos quedan los récords, anotados en el año 2011, con más de 253.600 visitantes en 118 escalas. Esta radiografía contrasta con las previsiones para 2025. Entre enero y febrero, hubo ocho escalas. Marzo prevé cuatro con 20.000 pasajeros y tripulantes. El último, el mediático Queen Mary 2, que se dejó ver el pasado día 6; el siguiente, el Norwegian Breakaway, que se estrenará el 22.

Los principales competidores de Vigo, A Coruña y Oporto, también presumirán de músculo este año, con más de 150 y más de 120 llegadas de trasatlánticos programadas, respectivamente.

En marcha la construcción de dos silos en Guixar

Ya empezaron los trabajos de construcción de los nuevos silos de Guixar —en los terrenos de la cementera Tudela Veguín— en sustitución de los siete actuales con el objetivo de ganar espacio. El derribo, según informaron fuentes del Puerto, «comenzará cuando estén ya construidos los nuevos»: a principios de 2026. «La demolición y acondicionamiento de la superficie la hará el Puerto», añaden desde la Praza da Estrela.

Las estructuras tendrán 35,25 metros de altura y 12 de diámetro, lo que equivaldría a un edificio de 11 plantas.La capacidad de cada uno de los nuevos silos —se ubicarán uno detrás del otro para reducir la superficie ocupada— será de 300 toneladas y se harán realidad gracias a una inversión de unos 2,5 millones de euros.