Muere de un infarto tras una «deficiente» asistencia sanitaria: solo recibió atención telefónica

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado al Sergas a pagar 60.000 euros a la pareja y al hijo menor de edad de un vigués de 39 años de edad que falleció en su casa a causa de un infarto de miocardio tras recibir una «deficiente» asistencia sanitaria debido al proceder «negligente» de un médico que, ante los síntomas que presentaba, debía haber acudido en visita domiciliaria a su vivienda, tal y como establecía el protocolo, pero se limitó a atenderlo por teléfono.

El fallecido estaba de baja laboral por «cervicalgia y patología cervical». El 9 de octubre de 2020 pidió una ambulancia al 061 por «intenso dolor cervical», pero no enviaron dicho servicio y lo atendieron por teléfono con el consejo de ir a Urgencias si empeoraba. Dos días después fue su pareja la que llamó: junto al cervical, el hombre tenía además dolor en tórax y brazos. El 061 activó la prioridad 2 y se avisó al PAC de Taboada Leal para que «girase visita domiciliaria», pero el médico lo asistió por teléfono y no acudió a la vivienda. Horas después, tras otra llamada, sí fue la ambulancia, pero los sanitarios ya no pudieron hacer nada y el hombre murió por trombosis coronaria agua.

Incumplimiento del protocolo

El TSXG dice que la asistencia del 061 tras la primera llamada fue «idónea» ya que el dolor cervical era «compatible» con la lesión lumbar que constaba en su historia clínica. Pero ve «negligente» el proceder del médico del PAC que debió ir tras la llamada de dos días después. «En vez de ir al domicilio antes de 60 minutos, como prescribe el protocolo del 061, lo llamó por teléfono», dicen los magistrados. «Si hubiera acudido en ese período temporal», indican, podría haberle detectado la lesión coronaria y ser trasladado al hospital para recibir asistencia. «Lo habría recogido inmediatamente una ambulancia, se le podría haber realizado un electrocardiograma que habría diagnosticado esa lesión, y se le podría haber intervenido, lo que no fue posible, pues cuando, tras otra llamada telefónica, acudió el personal del 061, ya no fue posible su reanimación y falleció por una trombosis coronaria aguda», concretan.

El «incumplimiento del protocolo» por parte del facultativo, concluyen, condujo a una «tardía respuesta» y desembocó en la parada cardiorrespiratorio. El retraso asistencial derivó en «una pérdida de oportunidad terapéutica».

Eleva la indemnización

El TSXG, en su sentencia, estima en parte el recurso de apelación interpuesto por la familia del fallecido, elevando la indemnización que inicialmente reconoció la jueza sustituta del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo, que se había fijado en 12.000 euros. Un importe que los magistrados ven insuficiente, fijándolo en 60.000 euros por ser más adecuado a la «actuación negligente del facultativo que tenía que haber realizado con prontitud la visita domiciliaria prescrita en razón a las lesiones que describieron el paciente y su pareja». Aunque no hay seguridad y certeza de que se hubiese evitado la muerte en caso de que la intervención se hubiera realizado correctamente y en plazo, lo cierto es que, con lo que finalmente ocurrió, ya no hubo posibilidad, resumen los jueces, de evitar el fatal desenlace.