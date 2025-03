Un acusado de abusos en una parada de bus: «No me gusta tocar ni que me toquen»

Un vigués de algo más de 50 años de edad que estudiaba en la Escuela Oficial de Idiomas, diagnosticado de retraso psicomotor, autismo y trastorno obsesivo compulsivo, negó ayer que se masturbase, en una parada de autobús cercana, ante una joven que también asistía a dicho centro. Según la fiscal, llegó a tocar a la víctima con sus genitales. La Fiscalía pide dos años y un mes de prisión y la defensa, la libre a absolución.

Ocurrió el 13 de septiembre de 2022. «No pasó nada, soy muy escrupuloso, no me gusta tocar ni que me toquen», dijo el acusado, señalando además que por la parálisis y el problema psicomotor que sufre tardaría mucho en vestirse de nuevo los pantalones o ponerse el cinturón. La víctima identificó al hombre y se reafirmó en los hechos. «Me quedé en shock por lo sucedido», resumió.