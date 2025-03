Una viguesa denuncia a su profesor de autoescuela por acoso sexual

«Para que te de clase a esa hora, me la tendrías que chupar muy bien», dijo jocosamente un profesor de autoescuela a su alumna, la viguesa Y.P. Así lo cuenta ella, que explica que aquel día le indicó que salía a las 22,30 horas del trabajo y que no podría acudir antes a prácticas. Esa semana solo estaba disponible por la mañana, pero en vez de un nuevo horario, recibió una burla de índole sexual. La joven, que únicamente aporta sus iniciales para preservar su intimidad, se había anotado a prácticas ilusionada por sacarse el permiso A2. Sin embargo, según su versión de los hechos, se encontró con que la persona a la que estaba pagando no iba a permitir que fuese un proceso normal.

La odisea que presuntamente vivió durante días con su maestro está ahora recogida en una denuncia puesta en la Policía Nacional para evitar que en el futuro otras aspirantes pasen por lo mismo.

Para llevar una motocicleta de 35 kw hay que superar un examen, con unas clases previas en las que aprender cómo manejarla. Y.P. se inscribió en una autoescuela en Coruxo con ese propósito y desde el primer día se sintió perseguida y acosada. Nada más llegar recibió un tirón de pelo seguido de una opinión libidinosa. Según recoge en la denuncia, desde entonces soportó comentarios con referencias sexuales a su físico y a ella, como una ocasión en la que el monitor supuestamente le ofreció «unas palmadas en el culo».

La joven declaró que los episodios se sucedían pese a no darles cancha, poniéndola cada vez en una nueva situación incómoda. Por miedo a la reacción del profesor, decidió no enfrentarse a él. Su objetivo era aprobar el examen y olvidarse de todo aquello.

Según denunció, en una ocasión el profesor le mandó quitarse la coleta y, sin ningún tipo de consentimiento, traspasó límites físicos de forma violenta. Se quedó en estado de shock.

Todos estos supuestos hicieron que Y.P. decidiese cambiar de autoescuela. Se inscribió en otra de Vigo, pero decidió borrarse antes de ir: fue invadida por el miedo y pensó en que quizá sería mejor elegir otra en Pontevedra, dado que la pista de prácticas es compartida por todos los centros. Sin embargo, el nuevo sitio le garantizó que eso no ocurriría y apostó por continuar su camino. Mientras trata de completar su cometido inicial, espera que su denuncia llegue a juicio.

La autoescuela

«La persona continúa dando clase porque no hay pruebas de que haya pasado nada. Nosotros también estamos tratando el tema legalmente», afirmaron desde el centro de Coruxo.

Suscríbete para seguir leyendo