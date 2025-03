El guardián de la mente, el juego para saber si sufres deterioro cognitivo

El deterioro cognitivo es un síntoma común a muchas enfermedades neurológicas y psiquiátricas, desde el alzhéimer a la ansiedad. Detectarlo precozmente permite ralentizarlo, detenerlo o, incluso, revertirlo, dependiendo de la causa. Si hay cribados como el de colon o relojes inteligentes que ven que algo va mal en el corazón, ¿por qué no una herramienta que avise del riesgo de esta afección del cerebro?

Investigadores vigueses, apoyados por Samsung, lanzan hoy el videojuego «The Mind Guardian». Un screening dirigido a personas sanas, mayores de 55 años, que lo pueden bajar de forma gratuita en su tablet —Android— y realizarlo en poco más de 45 minutos, con una fiabilidad del 97%. Aspiran a dos millones y medio de descargas.

El proyecto tiene sello vigués. Su origen está en Centro de Investigación en Tecnologías de Telecomunicación da Universidade de Vigo (atlanTTic), que desarrolló la herramienta. Para el asesoramiento clínico, la evaluación científica y la validación con enfermos se apoyó en el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS). La Asociación de Familiares de personas con Alzheimer y otras emencias de GAlicia (Afaga) pone la visión humana para que responda a las necesidades reales de los pacientes.

Samsung Electronics Iberia ha sabido ver su potencial. Lo ha incluido en su plataforma de Tecnología con propósito —con 25 millones de euros para 30 iniciativas en 12 años— y ha evitado que se quede en un cajón, como en atlanTTic lamentan que les ha pasado con otros proyectos prometedores. Lo transformó en una app sólida y atractiva para transferirla a la sociedad.

Anticipar y prevenir

El objetivo de «The Mind Guardian» es anticipar la detección deterioro cognitivo incluso cuando ni siquiera existen signos externos. Es un síntoma que se da en las fases tempranas de demencias como el alzhéimer y en otras patologías neurodegenerativas, como la esclerosis múltiple o el Parkinson. Pero también en psiquiátricas como la depresión, el trastorno de ansiedad, la esquizofrenia y adicciones. O, simplemente, por edad.

Es clave actuar pronto para combatirlo. De hecho, los primeros fármacos que están apareciendo para el alzhéimer se dirigen a etapas tempranas. Pero también se puede hacer con cambios en los hábitos de vida. Ya se ha comprobado, por ejemplo, que el 40% de los casos de demencia se pueden prevenir de este modo. Con «The Mind Guardian» también se busca esa concienciación de la sociedad para que empiece a cuidar su cerebro igual que cuida su cuerpo desde joven. Porque funciona

Una imagen de la primera misión del videojuego. / Marta G. Brea

Ya existen test neurológicos validados para esta detección precoz, pero que especialistas sometan a los 16 millones de españoles que constituyen la población diana –55 años o más— a unos exámenes individuales de hasta tres horas, es inasumible. ¿Cómo hacerlo?

Mayores gamers

El Grupo de Ingeniería de Sistemas Telemáticos (GIST) de atlanTTic empezó a trabajar en ello en 2014 y apostó por gamificar estos test. El grupo de Luis Anido y Manuel Fernández, que trabaja en soluciones para el envejecimiento saludable desde 2009, se percató de que los videojuegos no son solo cosa de jóvenes. Constató que es la aplicación más atractiva para los mayores.

Así que apostaron por combinar los «juegos serios» con inteligencia artificial y aprendizaje automático para analizar la interacción de los jugadores. «Son capaces de relacionar entre sí de maneras muy complejas toda la información que hay para detectar exactamente qué es lo relevante», explican los catedráticos de telecomunicaciones.

Entrenaron los algoritmos con 152 mayores de diferentes centros de la provincia de Pontevedra. Sometían a personas que ya contaban con un diagnóstico —con y sin deterioro— a la prueba. Lograron una fiabilidad del 97,1%, tal y como se recoge en la tesis de Sonia Valladares. «Al basarse en test clínicos validados, lo normal es que el acierto sea altísimo», explica Carlos Spuch, neurocientífico y experto en enfermedades neurodegenerativas del IISGS. La investigación también ha dado pie a diversas publicaciones en revistas científicas de prestigio.

Ana Blasco / Marta G. Brea

Además, validaron su usabilidad con otras 150 personas en el marco de un proyecto europeo. Comprobaron que lo que resultaba más sencillo para los mayores es, como para los niños, trabajar con los dedos. Y, aunque podrían trasladarlo al móvil, vieron que se manejaban mejor en pantallas de, al menos, 11 pulgadas.

La aplicación la desarrolló la empresa Innatial Developers —con personal que participó en su germen, Panoramix—, pero es propiedad de la UVigo. Una de las peculiaridades es que se ejecuta en la propia tablet sin estar conectada por internet a nada, sin comunicar información con ningún sitio. «Es totalmente privado y personal», señala Manuel Fernández. Solo pregunta la edad y sexo.

Está pensado para autoadministrarse en consultas, en centros de día o en la propia casa del usuario, cuando esté cómodo y descansado. En el confort de un entorno conocido, evita el estrés de estar ante un evaluador —el síndrome de la bata blanca—.

Aval de las sociedades de Neurología y Psiquiatría

No es una herramienta diagnóstica. No ha sido testada en ensayos clínicos. El diagnóstico deben realizarlo médicos. «Riesgo detectado. Los resultados sugieren la sospecha de un posible deterioro cognitivo leve». Es el mensaje que aparece en la pantalla. Si es la primera vez que se somete al test, le recomienda repetir la prueba en 6 meses, tiempo suficiente para que el recuerdo no contamine el resultado. Si este se repite, el mensaje cambia: «Riesgo detectado. Los resultados de esta segunda prueba sugieren la sospecha de un posible deterioro cognitivo leve, que debería ser evaluado por un médico. Proporcionar este informe».

Mientras el resultado sea bueno, también puede ser usado como herramienta de seguimiento, Como le pasa a Dolores Mercedes Álvarez, de 83 años, que lo ha probado en Afaga. «Del año pasado a este no perdí y me pone contenta», resalta.

¿Y los médicos van a hacer caso al paciente que llegue con un informe de una app? Para ello, han buscado el aval de las sociedades españolas de Neurología y Psiquiatría y lo han obtenido. Esperan que sirva para respaldar su credibilidad y para difundirlo entre los clínicos. «La idea es que su demanda vaya a menos porque les llegue lo que de verdad pueden trabajar, los casos patológicos», explica Spuch. Samsung defiende su potencial integración en el sistema sanitario.

Futuro

El proyecto no acaba aquí. GIST seguirá entrenando los algoritmos con la información anonimizada que los usuarios decidan compartir con ellos. Y Spuch quiere testarlo en el hospital con diferentes poblaciones y combinarlo con análisis moleculares, que es lo suyo. «Lo ideal sería tener un test de saliva muy sencillo y se combinen las dos cosas».

Necesitaban un socio para convertirlo en app y Samsung se fijó en él sin intención de comercializarlo. Cogió el videojuego y lo hizo más atractivo, optimizando la experiencia.