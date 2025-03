Aurora Marco: «Tiven que corrixir crenzas como que as mulleres estiveron reducidas ao privado»

A ensaísta Aurora Marco recollerá en Vigo, o vindeiro venres, día 14 de marzo, o XIII Premio de Igualdade Ernestina Otero, concedido polo Concello e o Consello da Muller.

-O Concello de Vigo acordou concederlle o Premio Ernestina Otero polo seu importante legado, como recibe este recoñecemento?

-Penso que con tres palabras resumo o significado que ten para min este Premio de Igualdade: agradecemento ao Consello Municipal da Muller do concello de Vigo por esta concesión, que me sitúa ao lado de mulleres de diferentes ámbitos loitadoras polos nosos dereitos, que o recibiron anteriormente; é un recoñecemento ao traballo de recuperación, visibilización e divulgación de centos de galegas que levo realizando nos últimos 35 anos; é un estímulo para continuar coas investigacións de xénero porque a historia das galegas aínda ten páxinas en branco. Non me resulta en absoluto indiferente que leve o nome de Ernestina Otero, pedagoga que admiro moito e sobre a que escribín e falei en moitas ocasións.

-A súa obra literaria e ensaística está atravesada por unha marcada implicación feminista, houbo algún punto de inflexión ou algún acontecemento que a levara a centrar as súas investigacións con esta perspectiva?

-Sempre tiven tendencia a desvelar o descoñecido, o oculto, o esquecido, e nos anos 70 dediquei algúns artigos a escritores galegos do XIX con estas características. Foi cando me decatei da visión limitada e incompleta que supuña a ausencia de mulleres dese mesmo século, a excepción de Rosalía de Castro, Concepción Arenal e Emilia Pardo Bazán. Do ano 1984 data un primeiro artigo que marcou, en certo modo, esta liña de investigación: Escritoras galegas do XIX. Avelina Valladares, que viu a luz na revista Grial. O verdadeiro punto de inflexión foi a pertenza a comezos de 1990 ao grupo NOMBRA (Non Omitas Mulleres. Busca Representacións Axeitadas), que creou o Instituto da Muller co apoio da Comisión Española da Unesco. Eramos sete compañeiras de diferentes lugares e áreas de investigación, eu por Galiza, que nos reuniamos cada tres meses en Madrid. No contacto con outras investigadoras adquirín ferramentas de traballo, colaborei en traballos colectivos, congresos e xornadas, fixen traballos individuais sobre estereotipos de xénero en dicionarios e medios de comunicación escritos e de aí pasei á recuperación de traxectorias femininas. Cando entrou Aznar no goberno axiña fixeron desaparecer o grupo…

- Non tivo que ser doado abrirse camiño nos tempos que lle tocou vivir, cales diría que foron as principais barreiras que tivo que afrontar?

-Non o foi. Tiven que ir abrindo cos cóbados os meus espazos, en silencio, con moito traballo, con moito esforzo, sen subsidios de ningún tipo, buscando criterios metolóxicos, porque non había antecedentes, para elaborar, poño por caso, o pioneiro Dicionario de mulleres galegas. Non é que tivese impedimentos para traballar nesta liña de investigación, pero si topei con incomprensións, con desvalorización do traballo, por exemplo: ao presentar a produción científica anual dábanme menor puntuación. E xa non entro no recoñecemento, na repercusión das investigacións de autoría feminina porque nisto habería moito que falar, sobre todo naqueles primeiros anos. En 1991, nunhas xornadas do Instituto da Muller, presentei un traballo sobre un dicionario escolar galego onde analizaba o sexismo en definicións, exemplos, ilustracións. Tivo eco na prensa e a editora, con bo criterio, retirouno da circulación. Pois ben, ao ser preguntado un dos autores dixo que se trataba de “parvadas de feministas”.

-Na década dos 80 iniciou unha investigación na que realizou a biografía de máis de 400 mulleres galegas, como foi ese proceso? Cal foi a muller que máis lle sorprendeu nese traballo?

-Comecei un traballo de pescuda perseverante nas bibliotecas do país e na Nacional de Madrid. A prensa foi para min fonte indispensábel pero os xornais aínda non estaban dixitalizados e o traballo de pasar folla por folla consumiu días, meses, anos. Algúns dos meus libros tiveron nas fontes hemerográficas o seu punto de partida, completadas con outras: As precursoras, Mulleres e educación en Galiza. Vidas de mestras. Daquel labor continuado desde os 80 naceu en parte o Dicionario de mulleres galegas, con arredor de 1.200 voces e trece apéndices con centos de nomes, igual que o libro ELAS, cos perfís biográficos de 400 mulleres. Levantar o opaco manto que envolveu tantas traxectorias femininas, foi un proceso moi laborioso e, ao tempo, gratificante. O que está oculto nos espazos do invisíbel tamén ten historia. Tiven que corrixir algunas crenzas iniciais: aquela idea tan estendida de que as mulleres estiveron reducidas ao ámbito do privado e o privado non ten historia, precisaba ser matizada, porque estaban por todas partes, o que que ocorre é que as súas traxectorias sempre tiveron problemas de transmisión e visibilidade. Houbo que buscalas. Resultaríame complicadísimo escoller unha historia porque non só recollín os rexistros, digamos, cultos, senón as mulleres de moi diferentes oficios. Son todas historias edificantes, de superación constante. As que coñecín e tratei deixaron unha profunda pegada no meu corazón.

-A memoria histórica é outro dos piares que destaca na súa traxectoria e nalgunha ocasión ten afirmado que aínda non se ten recoñecido o suficiente o papel que xogaron as mulleres contra o franquismo.

-Igual que noutros períodos da nosa historia, como a etapa de 1916 a 1936 que desvelei en Irmandiñas, o papel das mulleres foi fulcral na loita contra o franquismo. Estiveron involucradas igual que os homes pero foron excluídas pola historia tradicional e androcéntrica. A lagoa informativa sobre as represaliadas era enorme. Puiden comprobalo cando preparei Mulleres na guerrilla antifranquista galega, as grandes ignoradas, consideradas nas actas dos consellos de guerra como “as queridas de”, as que estaban “amancebadas con”, para desprestixiar o seu compromiso e activismo. As fontes orais foron fundamentais para reconstruír o pasado, pola ausencia de fontes escritas. A traxectorias das guerrilleiras, sobre todo, na maioría dos casos quedaron entre os muros das casas e eran lembradas en voz baixa, case en murmurio… Neste últimos 20 anos avanzouse na memoria das mulleres represaliadas e queda seguir sacando á luz e divulgando máis historias de vida, completando relatos fragmentarios con novos datos, corrixindo erros…

-E como analiza os tempos actuais onde semella que os discursos reaccionarios están calando nunha parte da sociedade?

-Con preocupación. Ver como está o mundo a nivel global, co auxe da ultradereita que se está a estender de forma alarmante, prodúceme arrepío. Pronunciar os nomes dos que encabezan esta onda reaccionaria e perigosísima parece que me queima a boca. Os discursos negacionistas, o odio que transmiten, as proclamas antifeministas están calando moito na xuventude sobre todo a través das redes sociais. Unha moza da directiva da Federación de Mulleres Novas dicía hai dous días que a ultradereita atopou na defensa do patriarcado unha forma de atraer á xuventude e de aí veñen esas mensaxes antifeministas, ese discurso retrógrado contra as mulleres. O radicalismo destas forzas lévaos mesmo a incitar a violencia contra as mulleres. Neste sentido, hai moito que facer nos centros escolares.

-Como muller feminista, cara onde considera que deben dirixir actualmente a mirada os colectivos? Que é o prioritario para vostede?

-As asociacións teñen nos seus estatutos ou regulamentos os obxectivos a alcanzar, pero hai un denominador común que une a todas as que pousamos a ollada sobre o mundo tal como é, en masculino e en feminino: o respecto polos nosos dereitos. Ademais das demandas, algunhas xa clásicas, do movemento feminista, temos que batallar para que non haxa un retroceso nos logros conseguidos. A pesar de que segue habendo indicadores de desigualdades, as que vivimos no franquismo –no meu caso un terzo da miña vida– recoñecemos os avances que houbo e como as políticas de igualdade e o pulo do movemento feminista, sempre na avangarda, foron dando os seus froitos. O termo “retroceder”, regresar á dominante cultura do masculino, dame calafríos. Aquí están tamén as miñas prioridades.

-Que consello achegaría ás mulleres máis novas?

-Que sigan superando obstáculos, saltando barreiras, como as atletas nas probas (como Ana Peleteiro), que non saian da casa sen meter nas mochilas as lentes violetas, que saiban que teñen referentes, no meu tempo non os tiñamos; que non perdan nunca a súa liberdade; que sigan xuntas o camiño que fica por andar, sen deterse e sen calar. Aquilo de “Me gustas cuanda callas porque estás como ausente” resulta anacrónico nesta altura. Non hai nada máis fermoso que abrir a xanela pola mañá e respirar liberdade e igualdade, entre outras cousas. A lectura dun informe de ONU Mulleres, publicado pola organización en 2022, deixoume atónita: prognosticaba que, de continuar o ritmo actual de progreso, conseguir a plena igualdade levaría arredor de 300 anos. Así que as mulleres máis novas teñen moito por facer e moito máis de ir en aumento o trumpismo e os seus satélites. Mellor desbotar isto, sería catastrófico.

- Está traballando actualmente nalgunha nova publicación? Que considera que lle queda por facer a nivel profesional e persoal?

-Teño dous proxectos en marcha e ando desde hai tempo na procura de material novo e inédito, porque non me dedico a facer “refritos” do xa publicado, algo que está moi de moda… Un, sobre o exilio, é dos que precisa tempo e vou facendo pouco a pouco. O outro, máis avanzado e coa idea de que saia este ano, é unha monografía sobre María Vázquez Suárez, unha mestra socialista fusilada en 1936, sobre a que teño cousas novas que engadir ao xa coñecido. A nivel profesional xubileime hai dez anos, despois de 44 de docencia, pero mentres teña folgos sigo investigando nesta mesma liña. Queda por facer, si. A nivel persoal gustaríame vivir nun mundo máis harmónico, máis sostíbel, máis pacífico, máis igualitario, porque como escribiu Xohana Torres: “As mulleres sostemos a metade do ceo”.