Un estudio concluye que el Cunqueiro se construyó con el modelo más caro

Un estudio realizado por expertos en gestión sanitaria y economía concluye que la Xunta optó por el modelo de financiación más caro para construir el Hospital Álvaro Cunqueiro. Los autores determinan que la colaboración público-privada no ofrecía mejor relación calidad-precio que la financiación tradicional, es decir, a través de los presupuestos públicos, y que la mejor opción hubiese sido recurrir a la Sociedad Pública de Inversión (SPI).

Aunque acaba de aparecer publicado en la revista International Journal of Healthcare Management, el trabajo fue enviado a revisión antes de que el Consello de Contas emitiese el informe en el que cifró en 470 millones de euros el sobrecoste del contrato de concesión. De hecho, éste sería incluso mayor según sus resultados ya que el coste final duplicaría al del anuncio público del concurso y ascendería a 1,5 millones de euros, a los que habría que añadir además la concesión de los servicios no sanitarios hasta alcanzar los 1,8 millones. Mientras que con el modelo tradicional la inversión sería de casi 270 millones y con la SPI, de 457.

Francisco Reyes, coautor del trabajo. / FDV

«No fue un trabajo apriorístico, sino que hicimos un planteamiento aséptico y muy centrado en el tema de las finanzas. Totalmente fuera del foco del conflicto político y de los planteamientos ideológicos, que, por otro lado, son legítimos y totalmente respetables. Utilizamos los datos oficiales publicados en su momento para hacer el concurso público e hicimos una simulación teniendo en cuenta todas las ventajas y desventajas de los distintos modelos para que los resultados no fuesen sesgados, desde el éxito en la apertura del hospital y las medias en los retrasos de la construcción a la reducción o no de los recursos, fundamentalmente, número de camas. Lo que queríamos era saber qué modelo, desde el punto de vista coste-beneficio, resulta más atractivo para el sistema público y, por tanto, para el dinero que pagamos todos a través de impuestos», destaca Francisco Reyes, investigador del grupo GEN de la Universidad de Vigo.

"En estos momentos, es un hospital prestado. Se traslada el coste a las generaciones futuras"

«El modelo público-privado es un sistema importado de Reino Unido, donde tampoco funcionó bien porque hubo sobrecostes, retrasos importantes y reducción del número de camas. Hay que dejar claro que tiene su marco legal, pero no hay muchos casos de éxito en hospitales. Lo que la Xunta planteó en su momento y también durante la reciente comisión parlamentaria es que en aquel momento, con los límites y restricciones de deuda y déficit público, se entendió que era la salida. Pero no se dijo que el Cunqueiro no pasará a manos públicas hasta que no se cumpla el periodo de amortización y, mientras tanto, se siguen pagando las cuotas anuales correspondientes. En estos momentos, es un hospital prestado. Y, de alguna manera, lo que se hace es trasladarle el coste a las generaciones futuras. No era el mejor modelo», insiste.

Los resultados del estudio son «muy claros» y la mejor opción hubiese sido recurrir a a la SPI: «En su momento también hubo mucho debate sobre si ese préstamo generado por una empresa pública se podía entender o no como deuda pública. De alguna manera, fue la justificación de muchos gobiernos, no solo de la Xunta, para asumir el modelo público-privado».

Aunque el estudio no entra en ello, este tipo de financiación también genera otro debate sobre si los servicios no sanitarios –mantenimiento, cocina, limpieza, lavandería o seguridad, entre otros– deben ser subcontratados. «Ya se ha descrito en la literatura científica que el nivel de limpieza influye en el incremento o reducción de enfermedades nosocomiales, por ejemplo. Es un problema que hay que evaluar, también desde el punto de vista económico en términos de los costes de calidad y de no calidad. Cuando subcontratas un servicio, particularmente en un hospital, no te puedes desentender porque el Sergas o el sistema nacional es el responsable último de la salud de los pacientes. Hay que estar controlando de una manera muy directa y muy minuciosa todo el trabajo de la subcontrata», plantea.

Reyes destaca la necesidad de estudios como el de la financiación del Cunqueiro que ofrecen conclusiones de interés no solo para los gestores políticos, sino también para los ciudadanos. «Es bueno que vaya habiendo estudios encima de la mesa. Cuando se habla de la sostenibilidad y del modelo de sistema de salud es muy importante saber qué se hace con el dinero que sale de nuestros impuestos. Nosotros no hemos intentado estigmatizar ningún modelo de financiación, sino que los hemos evaluado desde una perspectiva formal y de análisis para saber si los resultados obtenidos son los que se buscan o los mejores cuando hablamos del dinero de todas y de todos. Las finanzas públicas son un tema complejo, pero es bueno que la sociedad sepa que hay muchos grupos de investigación que lo hacen muy bien y que abordan este tipo de temas. Es una garantía saber que la comunidad científica se ocupa y preocupa de ello», subraya.

Los otros coautores del trabajo son Mª Fe López, juez suplente en Derecho Penal, Civil y Violencia de Género y profesora de Economía Solidaria y Gestión Sanitaria en la USC; y Sergio Cinza, médico de Atención Primaria y profesor titular también en la USC.

