El Bachillerato que estrenó la ley «Celaá» se cae de las aulas

Si en este curso 2024/2025, la gran «mochila» en la Educación fue el incremento del alumnado con necesidades educativas especiales, en 2022/2023 lo fue la puesta en marcha de la nueva ley educativa, la LOMLOE, impulsada por la entonces ministra socialista, Isabel Celaá. Fueron muchos los cambios que introdujo, entre ellos añadir la nueva modalidad de Bachillerato General a las ya conocidas (Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Tecnologías, y Artes) con el objetivo de proporcionar una opción intermedia para que alumnos con mayores dificultades o indecisos sobre su futuro académico no se cerraran puertas.

Un solo instituto público

En su primer año, fueron dos los institutos públicos de Vigo que impartieron esta nueva rama –los IES de Beade e IES San Tomé– con el objetivo de que se incrementase su oferta con el paso de los cursos. Nada más lejos de la realidad.

Sin solicitudes

Los estudiantes que quieran matricularse en este Bachillerato General ya solo podrán hacerlo en un instituto, el de Beade, al dejar de ofertarse en el de la zona de Plaza América por falta de alumnos. «Ya este curso no lo tuvimos porque no había alumnos. Impartíamos 2º de Bachillerato General con solo tres niños porque tienen que acabar el itinerario, pero para el nuevo curso ya no se oferta porque no hubo solicitudes ni demanda», cuenta la secretaria del IES San Tomé, quien recuerda que solo concluyó esta modalidad «una única promoción».

Pocas salidas

Si bien es cierto que cualquier novedad o cambio necesita de un tiempo para aclimatarse, en el caso del General, sus limitaciones en cuanto a salidas u orientación académica lastraron por completo su fijación en Vigo. «Los estudiantes ya veían que no tenía salidas. No pondera igual que el resto de las modalidades, y las salidas que tenía era mucho más limitado. El objetivo sería alcanzar la titulación, nada más», amplía la miembro del equipo docente del instituto de As Travesas.

Tal fue el descontento del alumnado con esta modalidad de Bachillerato que durante el curso, fueron varios los que se cambiaron a otra rama. «Quizás fuera demasiado básico, pero no orientaba a ningún grado universitario y al alumnado no le convencía», señaló la docente.

IES As Barxas

En la zona de O Morrazo, por ejemplo, tan solo se imparte esta modalidad en el IES As Barxas, con una visión muy similar acerca de los handicaps de este bachillerato. «Los alumnos pienso que lo escogían porque lo veían mucho más fácil, o creían que era más fácil. Pero al final tienen asignaturas comunes con el resto de las modalidades, desde Lengua Castellana, Gallego o Inglés, y tienen que sacárselas igual», explica uno de los profesores del centro.

Vacantes

Actualmente, y según las vacantes ofertadas en el tablón del IES de Beade, para 1º de Bachillerato General, hay disponibles hasta 14 plazas para el curso 2025/2026, mientras que en 2º de Bachillerato no hay posibilidad de cambio ya que no hay vacantes.