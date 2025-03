El feminismo vigués arrolla al temporal

Varias convocantes, múltiples actos, miles de personas... y un objetivo común: la igualdad. Pero una igualdad real, en derechos, en protección, en normativas, en condiciones laborales, en conciliación, en todos y cada uno de los aspectos sociales en los que, pese a los muchos avances, todavía seguimos un pasito por detrás. Vigo ejerció de escenario para muchas de estas concentraciones así como tres grandes manifestaciones que recorrieron el centro de la ciudad tiñendo de morado calles, negocios, fuentes y sobre todo, mentes.

Los colectivos Resposta Feminista y As Furias, así como el sindicato CIG, se pusieron al frente de las manifestaciones más seguidas de la ciudad. Esta última tuvo lugar por la mañana, partiendo desde el cruce de A Doblada y haciendo especial hincapié en las condiciones laborales de la mujer, que afronta «discriminación laboral, más parcialidad y temporalidad en el trabajo, acoso y salarios más bajos». También en O Calvario se organizó una gran cadena humana en homenaje a Vanessa Lage, la Policía Nacional tiroteada en acto de servicio en 2014.

Ya por la tarde, arrancó la salida de la concentración convocada por Resposta Feminista. Miles de personas se sumaron a la marcha impulsada por esta plataforma, que tiene detrás a diversas entidades feministas de la ciudad como Nós Mesmas o A Morada, entre otras. En sus postulados, este colectivo denuncia numerosas situaciones injustas que continúan viviendo las mujeres en pleno siglo XXI. Por ejemplo, la explotación por los vientes de alquiler o la precarización de muchos puestos de trabajo con una mayor presencia femenina.Aunque no son abolicionanistas, sí apuntan acabar con la explotación y violencia sexual. Apuestan por un modelo «no que o centro da nosa sexualidade sexa o desexo e onde ningunha muller se vexa obrigada a empregar o seu corpo como mercadoría».

Durante la marcha, mandaron varios mensajes contra los peligros que supone el auge de la ultraderecha contra las mujeres: «Non permitiremos que a ameaza fascista nos devolva ao silencio e destrúa os avances sociais que acadamos co feminisismo. Estamos alerta e vixiantes!». Cánticos como «Fascista, escoita, estamos en loita!» fueron constantes durante todo el trayecto.

La movilización partió de Plaza de España en el peor momento, cuando más lluvia y viento azotaba a la ciudad. Sin embargo, las feministas no se quedaron en casa. La propia Policía presente en la zona y los taxistas que trasladaban a gente estaban sorprendidos por la cantidad de personas que reunió la convocatoria. Una marea humana enorme bajó por Gran Vía con paraguas para protegerse del agua. «El objetivo que tenemos es mucho más importante que la lluvia», defendía Mónica, que acudía con su pareja desde A Guarda. Belén, Fita y Susi, que venían de Mos, aseguraban que la imposibilidad de acceder a altos cargos «es una de las principales preocupaciones de las mujeres hoy en día».

Lola Diéguez «Más allá de las diferentes ideas que se puedan tener, lo que importan son las mujeres»

Ni el tiempo ni el conformismo limitaron las salidas de colectivos, agrupaciones, sindicatos y ciudadanía en general para reivindicar el papel de la mujer en todas y cada una de las esferas de la sociedad, pero sobre todo para demandar más legislaciones y normativas para su defensa y protección de derechos.

As Furias son una de estas agrupaciones que gritó y comandó la tercera manifestación de la jornada. Desde Plaza España hasta Porta do Sol luchan con sus voces por incrementar los permisos de maternidad, favorecer una corresponsabilidad «real», una legislación integral que termine con la discriminación laboral, la brecha salarial y el acoso sexual en los puestos de trabajo, así como una ley estatal «abolicionista+» del sistema de prostitución «porque as mulleres non somos corpos en venta para o desfrute masculino». «Non daremos nin un paso atrás; seguiremos loitando polos dereitos de todas as mulleres, especialmente as de clase obreira», esgrimieron en su manifiesto. «É o primeiro ano de As Furias e vemos que hai unha moi boa resposta por parte de todas as mulleres; loitamos por todos e cada un dos seus dereitos e contra a explotación sexual e de xénero», claman Carmen Campoy, Valeria Fernández y Ángela Méndez.

Carmen y Valeria «É o primeiro ano de As Furias e a resposta das mulleres está a ser moi boa»

La prostitución, más concretamente el abolicionismo de esta práctica machista, centró un 8M, día que recuerdan, no es una celebración, «senon unha folga, un recordatorio da loita constante a que as obreiras nos enfrentamos no pasado e no presente». De usar nuestras «armas de muller» a ser «modelos de OnlyFans», recordaron que la prostitución puede enmascararse de muchas formas y formatos. «Nada máis cumplir os dezaoito, senón antes, podes poñer o teu corpo e a túa sexualidade en oferta en Internet. Á fin e ó cabo, á diferenza das mulleres, os homes parecen ter dereito a acostarse con nós», verbalizaron, con especial atención también a la gestación subrrogada: «Non queres prostituirte? Non pasa nada. Por qué non axudas a unha parelliña con cartos, pasando un embarazo e un parto e lle das a túa criatura de forma altruista?», clamaban.

Mónica y Marcos «El objetivo por el que luchamos es más importante que una simple lluvia»

Fueron decenas las familias, amigas, mujeres y hombres que participaron también del recorrido, exigiendo una jornada laboral «máxima» de 30 horas, permitiendo así la compatibilización del trabajo con el cuidado familiar, estudios o un descanso «axeitado». La brecha salarial también salió a relucir en sus reivindicaciones, haciendo alusión al 17% menos de salario que «percibe a muller galega» con respecto al hombre.»O día a día é importante pero sair a rúa e dar visibilidade a ese traallo diario; poñelo en valor», reafirmaban Tatiana, Leticia y Area, a la salida de la manifestación.

Leyre, Tania y Sonia también destacaron la importancia de acudir a las concentraciones del 8M. «Hay que estar aquí por todas, por todas aquellas que ya no están», aplaudían al comienzo de la marcha.