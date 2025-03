Enfermería de Lavadores clama contra un «ambiente opresivo» en el centro

En el centro de salud de Lavadores «existe un conflicto laboral». Lo ha constatado una comisión de investigación creada tras una denuncia de acoso laboral contra la jefa de servicio. No ha confirmado este último y para dilucidarlo considera necesario determinar si se trata de un conflicto puntual o prolongado en el tiempo. Pero sí recoge el «amplio consenso» entre los 16 testigos consultados sobre «un ambiente opresivo que los testigos atribuyen a ella»

La situación estalló a finales de mayo. La coordinadora del servicio renunció al cargo y, a primeros de junio, se dirigió a la Dirección de Recursos Humanos del Área Sanitaria de Vigo para denunciar el «conflicto permanente en el centro de trabajo» que atribuye a la jefa de servicio, iniciando así un procedimiento por violencia interna.

A los pocos días, el 11 de junio, fue toda la plantilla de Enfermería la que se sumó con otro. «Los impedimentos para que el trabajo se haga con normalidad tienen que ver con actitudes, comportamientos, formas inadecuadas en el trato por parte de la jefa de servicio», denuncian. «El ambiente tóxico y tenso que se crea es percibido por cualquiera», sostienen y hablan de «faltas de respeto», «desprecio a la autonomía del trabajo de enfermería», «abuso de autoridad», «estilo autoritario y dictatorial»... «Hartas de las humillaciones, hartas de las muestras de desprecio, de las descalificaciones y abusos, firmamos conjuntamente este escrito», indican.

Ante la falta de respuesta, en septiembre, elevan los escritos a la Consellería de Sanidade, tras lo que la Gerencia del área emite resolución ese mismo mes. «Se puede concluir que hubo un trato verbal inadecuado entre los profesionales y una situación de conflicto puntual que no es constitutiva de infracción disciplinaria», responde y lo archiva. Añade que se le han hecho «recomendaciones» a la denunciada: procurar un trato respetuoso entre los profesionales, poner en conocimiento de la dirección las discrepancias y tratar de llegar a acuerdos de colaboración.

Ante el archivo, se inicia el protocolo del Sergas para acoso y otras discriminaciones en el puesto de trabajo y, en octubre, se crea una comisión de investigación. Durante las entrevistas, la denunciante manifestó la existencia de un conflicto en la gestión de las agendas y en los espacios de médicos y enfermeras por los cambios de turno de tarde para la mañana que realizó la jefa. También declaró que «las órdenes y actitudes de menosprecio de esta [...] afectan al desarrollo del trabajo de la denunciante y al clima laboral, causándole un perjuicio personal», según recoge el informe.

La denunciada justificó que esos cambios de agendas «son necesarios para el buen funcionamiento» por las obras en el centro y que fueron con conocimiento de la Gerencia. Alega que al estar acreditados para docencia, «es preferible que trabajen en turno de mañana». Aunque admite que entre sus funciones no está gestionar la Enfermería, destaca que «las decisiones tomadas sobre la organización de las agendas médicas repercuten en las de enfermería». Alega que solo coincide con la denunciante dos días a la semana y están en plantas diferentes.

Encuestados señalan que solo se mantienen reuniones de enfermeras y de médicos por separado y que no se permite a las primeras acudir a las sesiones clínicas formativas. La denunciada reconoce no ser partidaria de reunirse con los trabajadores porque «la toma de decisiones le corresponde a ella» y ya hay encuentros mensuales del equipo directivo con representación de todas las categorías.

La comisión concluye en su informe que en los testimonios de los 16 profesionales consultados «hay casi unanimidad» en la descripción del clima de trabajo: «tensión, hostilidad, crispación, temor, inseguridad, manipulación, gritos habituales, abuso de autoridad o malas formas y expresiones inadecuadas por parte de la profesional denunciada». Recoge una «muy amplia coincidencia» sobre «la irrupción cotidiana y abrupta» de la denunciada en las consultas, ante los pacientes, «con comentarios inadecuados incluidos y mismo descalificaciones».

Una parte de los testigos considera la «actitud autoritaria» y el ambiente generado como «fuente de descoordinación» y «gestión desorganizada», así como motivo de que se rechace Lavadores para trabajar o hacer prolongaciones de jornada.

La comisión concluye que, pese a la falta de concreción sobre cuándo y cuántas veces se produjeron los hechos, existe presunción de veracidad por el «amplio consenso». Constata que el trabajo de los profesionales en el centro no se desarrolla «basado en la interrelación y apoyo mutuo» ni por un grupo multudisciplinar, como se pide en el Decreto 200/93. Advierte que «trabajar en equipo no es una elección, sino una obligación».

Concluye que sí hay «conflicto laboral», pero que «hace falta determinar» si es «puntual» o «prolongado en el tiempo», por lo que recomienda vigilar la salud colectiva de la plantilla del centro . Propone establecer medidas organizativas orientadas al trabajo en equipo, revisar el funcionamiento del centro de salud —en especial, los turnos— y «valorar la idoneidad de realizar la vigilancia de la salud individualizada» de la denunciada para «evaluar su aptitud para desempeñar el puesto».

La Gerencia vuelve a archivarlo porque «no quedó probado el acoso laboral ni el tratamiento discriminatorio». «En aras de mejorar el clima laboral», recuerda a las partes sus funciones, ordena actualizar el plan funcional del centro para establecer medidas encaminadas al trabajo en equipo y anima a participar en los exámenes de salud.

¿Cómo está hoy?

Hay presentado un recurso de alzada contra esta decisión. La Consellería de Sanidade explica que «está a avaliar polo miúdo o caso, co fin de revisar o expediente e adoptar as medidas necesarias, de acordo co protocolo fronte ao acoso laboral do Servizo Galego de Saúde».