«Separan a los niños tras 9 años juntos»

Si por algo se define la zonificación o mapa escolar es para garantizar una plaza a las familias en un determinado colegio o instituto según la zona en la que viven. Así, por adscripción, a los escolares de un CEIP les corresponde un instituto concreto, de forma que ningún niño se quedaría sin pupitre en el sistema público al cambiar de etapa educativa. Por eso los padres y madres de los estudiantes de 6º de Educación Primaria del CEIP Ramón y Cajal –«Picacho»– y del CEIP Emilia Pardo Bazán –«Chouzo»– están tan molestos con Educación, ya que la totalidad de estos niños no podrá cursar 1º de la ESO en el instituto que les corresponde por zona: el IES Politécnico de Vigo.

Setenta solicitudes para 52 plazas

Los números son los siguientes. El centro de Educación Secundaria de Torrecedeira cuenta con 2 líneas para este primer curso, con un total de 60 plazas. Ocho de ellas son para repetidores, por lo que ha ofertado un total de 52 vacantes para el próximo curso. Por normativa, el alumnado de 6º de Primaria del «Picacho» y del «Chouzo» tendría derecho o prioridad de matrícula en este centro pero son más de 70 las solicitudes que han recibido, de manera que todos los alumnos con derecho a cursar 1º de la ESO en el IES Politécnico tendrán que acudir a la matrícula ordinaria, en lugar de la preferente, y cerca de una docena se quedarán fuera. «Matriculamos a nuestros hijos en el Chouzo porque confiábamos en poder luego entrar en el IES Politécnico. Los niños llevan 9 años juntos, desde Infantil y Primaria y ahora estarán separados por una mala planificación», esgrime una madres afectada.

Tercera línea en el Chouzo

Y es que a priori, razón no le falta. Este curso, en el CEIP Emilia Pardo Bazán se produjo la excepcionalidad de que al haber hasta 50 niños que cursan 6º de Primaria, Educación habilitó una tercer línea en el colegio, pero no la habilitó en el instituto que les tocaba por adscripción, el IES Politécnico, de modo que ahora no podrán acceder todos a este centro.

Puntos por zona

«Nos dijeron desde el Politécnico que no contaban con que este año fuéramos tantos. Serán 14 familias las que tendrá que buscarse otro instituto, pero ¿dónde? Las zonas escolares de los CEIP y los IES son diferentes, por ejemplo, a los que viven en una acera de calle Coruña les corresponde uno y a los de la otra acera, otro; de modo que igual pierdes los puntos de zona por no vivir en la acera correcta», explica esta madre, quien aclara además que «si te la juegas a poner de primero en orden de preferencia el IES Politécnico y no entras, tienes menos posibilidades de entrar en tu segunda opción, por ejemplo el IES Santa Irene, con respecto a todas las demás familias que la han puesto como primera opción».

Falta de espacio

La directora del instituto de Torrecederia conoce la situación de los padres, que tilda de comprensiva, pero también señala la «particularidad» de la situación. «Es un caso puntual, que de repente para el próximo curso nos lleguen tantos niños de los colegios adscritos. No creo que podamos asumir una tercera línea en 1º de la ESO porque no tenemos espacio para más. Somos un centro también de FP y tenemos talleres», lamenta la directora.

Cautela de la Consellería

Consultada también esta coyuntura a la Consellería de Educación, se ha explicado que no se descarta habilitar más aulas en el IES Politécnico una vez se conozcan los datos exactos. «Aínda estamos nunha fase moi inicial do proceso, polo que é necesario analizar primeiro os datos e, despois, tomar decisións e ver se se poden habilitar máis espazos no centro», asegura el organismo autonómico.

El periodo de solicitud de admisión sigue abierto hasta el 20 de marzo. Las listas provisionales de admitidos y excluidos se publican el 25 de abril.