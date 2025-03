Transportes justifica la exclusión de Vigo de la red de puertos nodales: «Está muy lejos»

Donde dije digo, digo Diego, o incluso algo peor. El «Caso Bouzas» para llevar el tren a esta terminal, como el propio Comisionado para el Corredor Atlántico lo ha bautizado ya, ha dado un nuevo giro un día después de que se anunciara su deseo de hacerlo «en el menor tiempo posible». Así, si el jueves aseguraba en el Círculo de Empresarios que «sí que queremos llevar el tren a Bouzas», en el Pazo Los Escudos negaba la mayor (o las grabadoras). «No es que yo me desdiga o no me desdiga, ayer no hablamos de Bouzas», aseguró.

Este «malentendido», como el mismo lo calificó, se limitaba a «las conexiones que puede tener el Puerto de Vigo» con la red ferroviaria, tanto en las terminales marítimas como, principalmente, la Plisan. «Por dónde se haga, cómo se haga... ahí hay muchas dificultades. Sabéis que atraviesa la ciudad y hay muchas historias», reconoció sobre un proyecto que, según él, está en «planificación avanzada».

Aún así, el responsable del Ministerio de Transportes volvía a poner en el foco el potencial de la terminal, segunda a nivel nacional de vehículos gracias al liderazgo europeo de Stellantis en Balaídos. «Evidentemente hay que dar soluciones a la Autoridad Portuaria para este tipo de cosas. ¿Con la construcción de silos? Correcto. ¿Con los accesos? Correcto», insistía, sin querer entrar «en ninguna disquisición» porque su labor es meramente asesorativa y no ejecutiva.

«No hay caso Bouzas», repetía y fijaba como línea de trabajo «la planificación del Puerto para todas sus conexiones» y pedía consenso de todas las administraciones. «Saqué un poco del tiesto el contexto», reconocía ante el revuelo generado por la idea, rechazada tajantemente horas después por parte de Abel Caballero, quien la tachó de «disparate». El alcalde de Vigo respondía que ya existía dicho pacto. «Sí, hay un acuerdo institucional del Ministerio y el Concello en que no se va a hacer el tren a Bouzas», sentenciaba recordando su afección a la ciudad y la negativa de Stellantis a hacerlo, ya que «ocupa todo el espacio que hay».

Nueva condición

Pero cuando esta nueva crisis entre el ministerio de Óscar Puente y el gobierno local parecía cerrada, el propio Sebastián recordaba otro de los puntos calientes en la ciudad en transportes: la exclusión, otra vez, como puerto nodal. Durante su intervención en la mesa redonda el Comisionado ya dejó caer que la inclusión de Santander fue una decisión política que permitiría financiar la línea de AVE a Palencia y Madrid, así como otras obras. «¿Qué importancia tiene? No pertenecía al corredor, no tenía ni ferrocarriles ni puertos ni nada», aludía ante las quejas del consejero cántabro. Para lograr esa excepción apuntó al crecimiento del último lustro y que, igual que Castellón, «dentro de 1 o 2 años habrá llegado». ¿Y Vigo? «Está muy lejos», afirmó al añadir una condición inaudita hasta ahora.

Además del requisito del 1% de la mercancía total de los puertos comunitarios, la UE «asciende» a los que alcancen tal porcentaje en contenedores o graneles, de valor mucho menor que los vehículos o pesca en los que Vigo es líder. Mientras que Santander (0,97%) y Castellón (0,98%) lo rozaban, el gallego se quedaba en un 0,65%, según Sebastián. Así, la negociación entre países permitió «colar» a una decena de puertos con igual o menos carga. «Que más hubiéramos querido nosotros que forme parte del nodo básico», lamentaba, aunque garantizaba que lo tratarán «como si estuviera». Esta tesis ya la aplican en Ferrol, donde han aportado 73 millones en un túnel a su puerto exterior.

Calvo: «Alguien de Madrid ha priorizado sin preguntar» A pesar de que la Xunta de Galicia ha sido, junto al Puerto, el principal valedor del tren a Bouzas, el Comisionado no ha encontrado en ella un aliado. «Yo confío pero mi confianza se ha acabado hace mucho tiempo», afirmaba Diego Calvo tras recordar que llevan 10 meses reclamando el Plan Director del Corredor Atlántico de forma detallada. El Conselleiro de Presidencia mostró su malestar por la falta de diálogo. «Alguien en Madrid ha decidido que tienen suficiente conocimiento del territorio, y priorizar una serie de conexiones sin preguntar a las administraciones», algo que a su juicio no se entendería a nivel municipal, mientras ironizaba sobre la nueva postura del Gobierno sobre Bouzas. «¿Cómo vamos a ser puerto nodal si no tenemos tren?», insistió mientras reclamaba que se equiparara a las terminales de Langosteira en A Coruña y Ferrol. «No pedimos cosas raras, pedimos conexión», finalizó en su intervención.

