Una abogada de Rumanía en la vida judicial viguesa

«Estoy deseando asistir a un juicio en Vigo. En mi país es la parte de la profesión que más me gusta». Gabriela Suzana Musteață es una más, desde el lunes, en el despacho que dirige el abogado Carlos Pérez Parga. Ella también es abogada, pero en Rumanía. Natural de Sibiu, esta joven de 29 años ya tiene su propio bufete en Cluj-Napoca, la misma ciudad donde cursó sus estudios universitarios. Su pasión por fortalecer sus «habilidades legales y lingüísticas» la ha traído a la ciudad en el marco de un proyecto cofinanciado por la Unión Europea (UE) que le permitirá conocer de primera mano el derecho español y de paso sumergirse en las tradiciones y la cultura española. Y no ha perdido el tiempo. Solo lleva aquí unos días, pero en su tiempo libre ya ha dado largos paseos por el puerto y el casco urbano, ha visitado las playas de Cangas y pudo asistir a las celebraciones del Carnaval: «Me han parecido muy divertidas y me gustó ver lo involucrada e ilusionada que está la gente; en mi país no existe esta tradición».

Gabriela Suzana realiza una estancia de dos semanas en Vigo en el marco del proyecto Lawyerex, coordinado por la European Lawyers Foundation (Fundación de Abogados Europeos) y que permite a abogados jóvenes con hasta 7 años de ejercicio profesional –ella se colegió en 2019– tener una experiencia formativa en alguno de los estados miembros de la UE integrados en la iniciativa: junto a España, están Francia, Grecia, Italia, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Chipre y República Checa.

El objetivo es que estos jóvenes tengan una aproximación a la legislación nacional del país que visitan, que acompañen al letrado que los acoge en su trabajo diario, que asistan a juicios y, si es posible, que participen en seminarios o eventos de «networking». Su tutor en Vigo es Carlos Pérez, que participa en el proyecto de forma altruista acogiéndola en su bufete y acompañándola durante toda esta estancia formativa.

«Ella aprende y yo también»

«Todo lo que sea intercambio profesional y cultural, y más entre compañeros, es muy enriquecedor. Ella aprende y yo también», resume este jurista. Su pasión por la abogacía y por los viajes –ha estado en más de 50 países– lo han llevado a involucrarse en este proyecto –esta joven es la tercera letrada extranjera que realiza una estancia con él– y en otros impulsados en el marco de la UE. De hecho, hace solo unas semanas, en febrero, participó en Varsovia (Polonia) en una jornada sobre derecho penal europeo.

«Empecé el lunes y asistí a reuniones de Carlos con sus clientes; valoro la conexión que tiene con ellos gracias a que se comunica con palabras sencillas para que entiendan el problema y la solución que les propone», dice esta abogada rumana, que domina el inglés y tiene un nivel alto en el castellano, que aprendió de forma autodidacta»: «De niña vi muchas películas en español y desde hace un tiempo lo practico con la aplicación Duolingo». Intenta hablarlo también con su hermana, que estuvo de Erasmus en Cartagena (Murcia). «Yo ya conocía España, es uno de mis países favoritos, de ahí mi interés de hacer esta formación aquí», cuenta Gabriela Suzana, que antes de incorporarse al mundo laboral ya realizó estancias similares en Italia y Polonia.

Las Cíes y Compostela en su tiempo libre

Conocer el idioma le permite tener una mejor aproximación al derecho español, que no es muy diferente al de su país. Durante los días que le quedan de estancia en Vigo asistirá a juicios en la Ciudad de la Justicia y acompañará a su tutor a gestiones con notarios y procuradores. «Esto no es un máster, claro está, pero le permite conocer cómo trabajamos aquí a nivel legal», valora este abogado.

Entre pleitos y juicios, Gabriela Suzana aprovechará su tiempo libre para conocer las islas Cíes y visitar Compostela. ¿Y en el futuro se ve ejerciendo fuera de su país? A priori no se plantea dejar Rumanía. Le encanta su trabajo, la urbe donde vive y sus compañeros: «Pero nadie sabe lo que la vida te va a deparar. No cierro puertas».