«Pasamos por siete médicos de familia en un año y sin repetir con ninguno»

Las dificultades del sistema sanitario público para encontrar relevo para los pediatras y los médicos de familia de los centros de salud, lleva a que muchos usuarios no puedan disfrutar de una atención mantenida en el tiempo por el mismo profesional. Es lo que se llama longitudinalidad y no solo favorece la creación de una relación de confianza entre el profesional y el usuario, el conocimiento mutuo y el compromiso, sino que se ha comprobado que es un factor de protección de la salud. En especial, para los crónicos.

En los centros de salud del Área Sanitaria de Vigo hay 23 consultas vacantes: 5 de facultativo especialista de atención primaria —de 25 totales—, 15 de médico de familia –de 384– y 3 de pediatras —de 74—. Aplicando la media de pacientes por cupo, son más de 25.000 mayores de 15 años los que carecían de doctor de referencia, principalmente, por jubilaciones y traslados. A estos hay que añadir los que tienen un facultativo con una baja laboral. El Sergas es incapaz de encontrar sustitutos estables incluso para las de larga duración. Estos cupos se atienden con prolongaciones de jornada de sus propios compañeros o sustituciones puntuales.

Uno de los centros de salud donde la situación es peor en el ámbito de la ciudad es el de Pintor Colmeiro. A él pertenece la madre de Eva, cuya doctora lleva de baja casi un año. «Pasamos por siete médicos de familia sin repetir con ninguno», explica y señala que ya antes de que esta profesional tomara posesión de la plaza habían conocido a otros 5 en un escaso periodo de tiempo. Si una persona no necesita recurrir más que de forma puntual a su médico, no es un gran trastorno. Sin embargo, cuando hay una patología crónica o una situación que requiere un apoyo continuado, la cosa cambia.

Y es el caso de la madre de Eva. Ya en octubre de 2023 se percató de despistes y pérdidas de memoria de su madre. Ante el empeoramiento de la situación, acudieron a un centro privado en febrero e, incluso, hicieron un TAC. Fueron con todo ello a la médica de familia, que recogió toda la información e inició los protocolos de derivación por la vía pública. No la volvieron a ver.

La cita con el neurólogo del Meixoeiro tardó siete meses. Confirmaron una enfermedad cardiovascular con una posible enfermedad de Alzhéimer. «Cualquier problema que tengas, vas a su médico de familia y ya nos consulta a nosotros», recuerda que le dijeron.

Y, al poco, empezaron los problemas. Los parches que les dieron en el Meixoeiro le produjeron una reacción alérgica en la espalda al segundo mes. Recurrió a la consulta privada del neurólogo para buscar una alternativa. ¿Por qué? «Porque nos van a ver y resolver la situación, como mucho, en tres días», responde.

Hace poco sufrió un trastorno hepático, probablemente, por un problema con la medicación de la demencia. Lo detectaron por el tono de su piel y, tras contactar días previos con el centro de salud, acabaron en el Álvaro Cunqueiro, ingresada 20 días.

"Si fuera mi madre, iría al privado"

Ahora no puede tomar la medicación habitual frente a la demencia y las crisis son habituales. En una de ellas, el 061 se la llevó a Urgencias con la idea de que un neurólogo viera cómo interfieren los fármacos. En Urgencias les dieron el alta y, amablemente, un profesional les dijo: «Si fuera mi madre, iría a un neurólogo privado».

En una de las últimas visitas al centro de salud, un médico al que no había visto antes le advirtió al entrar en la consulta que solo tenía 10 minutos para dedicarle. «¿Cómo nos va a poder ayudar así?», plantea. Y el conflicto se traslada entonces a las partes que se ven las caras, cuando ninguna tiene la culpa de este problema. Por supuesto, al no conocer el caso y su historial, acabaron superando esos diez minutos.

A Eva, que no tiene conocimientos médicos, le han dado indicaciones para modular la medicación de su madre. Sin el apoyo de un facultativo estable con el que poder consultar, se siente sola. «Entiendo que no podemos ir al neumólogo cada semana o cada mes, pero podríamos hacerlo a través de un médico de familia que conociera a mi madre», plantea. «Hubo médicos muy amables, pero ¿de qué me vale?». «Si seguimos así, ¿qué le pasará a los que vengan después».

