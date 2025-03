Un joven acaba detenido por error tras registrarse en un hotel de Beiramar

A las 07.30 horas de la mañana de ayer dos policías nacionales se presentaron a las puertas de una de las habitaciones del Hotel Eurostars Mar de Vigo, en Beiramar. Llamaron a la puerta y detuvieron a Adrián A. Hernández Vázquez, un compostelano de 34 años en la actualidad afincado en Vilariño de Conso (Ourense). Los agentes se trasladaron allí ya que los datos de este hombre, contable de profesión, saltaron cuando él, el día anterior, se registró con su DNI junto a su pareja en el establecimiento hostelero. Le constaba una requisitoria del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona. Una orden que ya no debería estar vigente ya que, en cumplimiento de la misma, Adrián ya estuvo arrestado este pasado febrero en la Comandancia de la Guardia Civil de Viana do Bolo, prestando declaración en el juzgado y quedando en libertad: «Le dije a los policías que por favor lo comprobasen, que no me detuviesen, que ya me habían detenido por eso; se lo repetí 30 veces y no me hicieron caso».

Este hombre se vino a pasar unos días a Vigo con su pareja. El origen del malentendido está en una pelea ocurrida tiempo atrás en unas piscinas de Els Pallaresos en Tarragona, donde estuvo viviendo hasta que regresó a Galicia: «Fue una pelea en la que yo ni siquiera tuve culpa de nada y mira en lo que ha derivado...». Aquellos hechos derivaron en la apertura de diligencias en un juzgado de esa ciudad catalana, que emitió una orden por la que fue arrestado en febrero y por la que declaró en el juzgado de Pobra de Trives. «Y por esa pelea me han detenido dos veces», decía ayer en la Ciudad de la Justicia tras recobrar la libertad.

Con el pijama

Ese segundo arresto es el de ayer de Vigo. Aún con el pijama bajo la ropa que se puso apresuradamente en el hotel, Adrián asegura que intentó explicar a los policías el equívoco «y no me hicieron caso». Ya en los calabozos de comisaría pidió el habeas corpus, un derecho que protege a los ciudadanos frente a posibles detenciones ilegales o arbitrarias. Es una figura legal poco conocida pero él, explica, estudio dos años Derecho. Gracias a ello, apenas tres horas después de ser arrestado fue puesto a disposición judicial. A las 12.00 horas el Juzgado de Instrucción 2 de Vigo, de guardia, le dejaba en libertad. «Una vez aquí ya vieron que era un error y todo se resolvió rápido», afirma. Antes de volver al hotel presentó en dicho juzgado una denuncia contra los dos policías nacionales que lo arrestaron y contra la funcionaria judicial «que no dio de baja» la requisitoria.

«Me siento frustrado e impotente. Incluso me da vergüenza entrar en el hotel tras de lo ocurrido esta mañana», afirmaba este hombre. Tras vivir en Tarragona, donde ocurrió la pelea que desencadenó el embrollo de ayer, se vino para Vilariño de Conso en busca de una vida «tranquila» en un pequeño pueblo. Allí, donde teletrabaja, cumplió el sueño de tener vivienda en propiedad tras reformar una casa en ruinas.