Construyen una piscina en su finca de Vigo y provocan filtraciones en la casa contigua

El bum de la construcción de piscinas en el área de Vigo durante los últimos años tiene sus efectos colaterales. Por ejemplo, para la propietaria de una vivienda en la que se realizó una de estas obras y que, con el paso del tiempo, acabó sufriendo unas humedades que hasta el momento no había padecido.

Como los dueños de la finca en la que se hizo la alberca no admitían su responsabilidad en las filtraciones en la casa del al lado, el asunto acabó en los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia n.º 16 falló a finales del año pasado que, en efecto, los trabajos realizados en la finca de los demandados son la causa última de las humedades.

La sentencia, contra la que cabía recurso, obliga a ejecutar las obras necesarias para detener el paso del agua, valoradas en unos 1.500 euros, y a costear los daños causados hasta la fecha, valorados en 832,48 euros, más los que se produzcan hasta que se solucione el problema.

Durante el juicio se confrontaron dos versiones distintas sobre el origen de los daños en las paredes y los techos del garaje. De la parte demandante se presentaron dos informes; el primero de ellos destinado a demostrar que la filtración no provenía de la terraza que sirve de cubierta del guardacoches. Para ello se echó agua durante seis horas sobre la terraza y se observó durante las 48 horas siguientes, para concluir que tanto la estanqueidad como la impermeabilización eran las correctas.

Descartado que las filtraciones viniesen del techo o de tuberías, puesto que por esas paredes no transcurre ninguna, un segundo perito propuso que las humedades procedían del muro de contención contiguo. No por pérdidas de agua del vaso de la piscina, sino por las lluvias que traspasan a la tierra. Pero, si la piscina en sí no es el problema, el muro es el mismo el techo del garaje está bien aislado, ¿qué fue lo que ocurrió para que apareciesen unas filtraciones que antes no existían?

«Inaudito»

Obras de construcción de una piscina en Vigo / Alba Villar

La hipótesis de este técnico, y que a la postre asume la sentencia, es que para hacer la alberca se ejecutaron unas obras de recrecido de tierra, y esa cota ahora superior es la que, poco a poco, ha ido generando las filtraciones, hasta llegar al «goteo constante» actual.

Los demandados intentaron rebatir esta versión, asegurando que no se había producido ninguna elevación del terreno. Sin embargo, el testimonio de un hijo de la propietaria afectada, respaldado por imágenes, acreditó que sí se dio. Además, su perito propuso que las filtraciones venían de la citada terraza, pero admitió durante el juicio que ni accedió al informe de la otra parte ni revisó en persona esa cubierta.

Tampoco estudió la configuración de las parcelas, lo que a la jueza le resulta «cuando menos, inaudito, máxime después de admitir que suponía que en la finca de los demandados se había hecho un relleno de tierras». Así pues, el fallo condena a los dueños de la piscina por los daños y perjuicios causados y les obliga a hacer las obras pertinentes para solucionar las filtraciones.

La sentencia sí le da la razón al perito de la parte demandada en la valoración de la reparación, al rebajarlo de los 1.331 euros reclamados a los 832 concedidos. «Es más detallada y la del otro perito es completamente genérica», estima. Esa cuantía se podría ampliar si se producen más daños de aquí al arreglo definitivo del problema.