El primer médico con despacho en la Escuela de Ingeniería

Con un pie en la Escuela de Ingeniería y otro en el hospital. El doctor Alberto Fernández Villar, jefe del Servicio de Neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), se ha hecho con la plaza de profesor titular de la Universidad de Vigo vinculada al Servizo Galego de Saúde que se acaba de sacar a concurso y que conlleva también la coordinación de la docencia clínica en el grado y el máster de Ingeniería Biomédica. Es una demostración de la apuesta de estos estudios por empaparse del ambiente sanitario y aprovechar toda la infraestructura tecnológica con la que se ha dotado al Álvaro Cunqueiro y al Meixoeiro.

Superado el tribunal, el nombramiento es aún provisional, a la espera de que lo ratifique el rector, Manuel Reigosa. La plaza depende del departamento de Biología funcional y ciencias de la salud, aunque con el centro de trabajo en la Escuela de Ingeniería Industrial.

«Es poco habitual que en una escuela de ingeniería haya docentes clínicos», coincide el doctor Fernández, pero también es una «excepcionalidad» la apuesta que han hecho desde la UVigo por integrar la visión clínica en estos estudios. «Hay cinco materias de grado que se imparten por docentes del hospital. Cuatro de 6 créditos y una de 9. Eso no existe en España», resalta. Hay 24 grados de Ingeniería Biomédica, pero el más cercano está en Valladolid.

Las plazas de profesor titular vinculadas al Sergas tampoco son habituales. En el Chuvi solo disponen de ella la jefa del Servicio de Pediatría, con la Universidad de Santiago de Compostela —en la Facultad de Medicina—, y el anestesista José Carlos Diz Gómez, con la UVigo –en la Facultad de Ciencias de Educación y Deporte—. «Reduces un poco tu actividad clínica para tener mas tiempo, dedicación y grado de responsabilidad en la labor universitaria», explica el neumólogo, que mantendrá sus labores de jefe de servicio.

La tecnología como bandera

Hasta ahora, Ingeniería Biomédica contaba con 16 profesores asociados en el Chuvi, que son de renovación anual. Viendo que el grado estaba funcionando bien, cuando redactaron el convenio del máster vieron la necesidad de crear una figura más estable, con acreditación de titular, que llevara la coordinación de la docencia clínica. «La esencia de esta plaza es tener una persona con la camiseta de la Universidad y su corazón en el Sergas, que no sean dos entidades independientes, para poder ofrecer lo que más beneficie al alumno», defiende el doctor.

Y destaca que el Chuvi tiene mucho que brindar a los alumnos. «Con la apertura del Cunqueiro hubo una dotación excepcional de equipamiento: quirófano híbrido, TAC intraoperatorio, aparatos de rayos, nuevos aceleradores lineales... Era una oportunidad única que los ingenieros tuvieran acceso a todo ese aparataje con un clínico al lado que le explique las necesidades que tenemos o que es lo que mejoraríamos», expone y añade: «La tecnología nos diferencia como área sanitaria».

"Mi idea es tener un pie en cada lado, Voy a seguir haciendo mis labores de jefe de servicio" Alberto Fernández Villar

Recuerda que cuando echó una mano en la puesta en marcha del grado no se «imaginaba el recorrido que iba a tener ni la potencialidad». Ahora no solo reciben estos chicos «con brazos abiertos» durante su formación, sino que ansían incorporarlos después a sus equipos de trabajo para encarar los nuevos desafíos de la salud y la cronicidad. «Desde una visión clínica pura no seríamos capaces de aprovechar al máximo la tecnología», justifica. El Sergas ya tiene listas de contratación específicas de ingenieros biomédicos. «No las hay en casi ningún sistema sanitario, es otra excepcionalidad».

Tras el estreno de la nueva zona de HADO, han recuperado todas las aulas y las cuatro asignaturas de segundo se imparten de forma íntegra en el Cunqueiro. Quieren que los alumnos «se integren como un profesional más de la salud». Su objetivo, ahora, es «acercar más el hospital a la universidad» y contribuir a que los egresados «estén por encima de la media nacional en calidad».

Suscríbete para seguir leyendo