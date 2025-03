El "hermano pequeño" de los trenes Avril llega a Galicia

En un proceso más rápido y menos tortuoso que en su predecesor, Renfe y Talgo ya han comenzado a testar a los "hermanos pequeños" de los archiconocidos trenes Avril. Apenas nueve meses después del estreno comercial de la serie 106, la operadora pública y el fabricante vasco han iniciado los viajes de pruebas de la futura 107, con quien comparte locomotoras y diseño.

Los convoyes surgen de la reforma de los antiguos Trenhotel fabricados por la misma empresa y retirados en 2020 durante la pandemia por su escasa rentabilidad. Al estar equipados con la tecnología que los Avril -Alta Velocidad Rueda Independiente Ligera- podrán alcanzar los 300 kilómetros por hora en ancho ibérico e internacional.

Con sus 405 plazas la serie 107 supondrá una versión de menor capacidad de los Avril (507 en AVE y 581 en los servicios low cost de Avlo), permitiendo extender los servicios premium a toda la red. Tal y como adelantó FARO, la primera de las trece unidades que ya ha salido de la factoría de Las Matas y realizó el pasado otoño sus primeros viajes en la línea de Alta Velocidad a Galicia.

En aquellos días de octubre fue concretamente entre Zamora y Medina del Campo, permaneciendo estacionada desde entonces en la pintoresca estación zamorana. Sin embargo, a estos primeros viajes de homologación entre Ourense y Santiago de Compostela ha llegado completamente vandalizada pese a estar en una vía de acceso restringido.

Coche vandalizado del nuevo tren de la serie 107 de Renfe fabricado por Talgo, en la estación de Santiago de Compostela el 3 de marzo. / Cedida

Al igual que ha ocurrido con otros modelos, el nuevo tren de Renfe deberá pasar por chapa y pintura antes de su estreno oficial debido a los grafitis y otras pintadas. Mientras tanto, continuará haciendo "pasadas" en la misma línea donde el 106 logró el 7 de septiembre de 2022 el récord del mundo de velocidad en ancho ibérico, al llegar a los 360 km/h sin que conste ningún vídeo de dicha hazaña.

Poco después de la puesta en marcha de los Avril, el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, avanzó que estas nuevas unidades podrían utilizarse en la de Galicia en caso de que la demanda no quedara cubierta de forma completa con los primeros. En cualquier caso, su puesta en servicio no está prevista hasta más allá del 2025. y no son pocas las rutas en las que se reclamará su implantación.