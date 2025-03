El hachazo de la LaLiga contra la piratería salpica a los hogares gallegos: «Cuando emiten fútbol hay cosas que no funcionan en mi casa»

Los bloqueos masivos de páginas webs ordenados por Javier Tebas y efectuados por las operadoras afectan igualmente a sitios de internet totalmente legítimos. Damnificados de toda España acuden a la justicia de forma conjunta por «atentar contra la libertad de expresión».

La guerra que ha emprendido LaLiga contra la piratería de partidos de fútbol ha llegado a cotas jamás vistas. Desde comienzos de febrero, el organismo presidido por Javier Tebas ordena cada fin de semana el bloqueo de páginas webs que emiten encuentros del campeonato doméstico español de manera gratuita y, por lo tanto, ilegal. La mayoría de operadoras de internet son las encargadas de efectuar esta acción. El problema se presenta cuando en esta cacería a gran escala no solo restringen la presencia en internet de los mencionados sitios fraudulentos, sino también de otros totalmente legítimos. «Es algo que no había pasado nunca en España», relata a FARO el experto tecnológico Sergio de Luz Revuelta.

Galicia no se ha librado de este panorama y varios usuarios han notado en las últimas semanas dificultades en sus conexiones rutinarias a internet, así como en la domótica, es decir, en los sistemas vía online que se usan para gestionar la tecnología en el hogar de forma automatizada -encender una luz, bajar una persiana, activar la calefacción…-. Las direcciones webs afectadas son aquellas alojadas en el servidor Cloudfare, que se encarga de repartir el contenido en la red a nivel global.

«En mi casa, durante los picos de fútbol hay algunas cosas que no funcionan y lo achaco a eso», explica al diario decano un ingeniero de telecomunicaciones y vecino de Vigo damnificado por esta coyuntura (prefiere ocultar su nombre). El contratiempo radica en que Cloudfare distribuye «desde páginas webs de empresas hasta temas de piratería», pero «en vez de proporcionarle una IP -una serie de números asignados a cada dispositivo conectado a una red- a cada servicio que distribuye, usa una para muchos». En román paladino, pagan justos por pecadores.

«En Galicia, esto ha afectado un 100 % porque esta operación ha sido realizada por casi todas las operadoras, ya sea Movistar, O2, Vodafone, Grupo Orange o Digi, por ejemplo -se salvan operadoras regionales-», subraya para FARO Sergio de Luz Revuelta, director del portal especializado Redes Zone y una de las personas más combativas contra la táctica empleada por LaLiga.

De hecho, sus protestas han calado de tal manera que el propio Tebas se ha referido a él como un «friki». De Luz, que admite que el fútbol no le interesa, pone el grito en el cielo por la privación de contenidos legales que los susodichos cortes están provocando. «Nosotros no somos los culpables de esto, es absolutamente desproporcionado, nos están bloqueando servicios que nosotros usamos diariamente», abunda.

Esta estrategia del organismo liguero, según el especialista, «está afectando al 95 % de la gente que no piratea fútbol». «Ocurre continuamente, no se puede acceder a ciertas webs y servicios hasta que deja de haber fútbol, desde el primer encuentro de la jornada hasta el último», clama. Incluso durante el resto de los días, las operadoras «están modificando elementos» en relación con los bloqueos, razón que esclarece por qué la videollamada con FARO se interrumpe de repente. «Es posible que se vuelva a cortar porque no paran de tocar la red, están haciendo pruebas en horario laboral y están intentando no molestar demasiado, pero se nota», advierte.

Con todo, una inmensa mayoría de los vecinos que sufren algún tipo de problemática con su internet justo durante los duelos futboleros desconoce que sea provocada por estas maniobras de LaLiga.

Pérdidas de visitas e ingresos

De Luz pone el foco en la «gran cantidad de pérdidas de visitas y, por consiguiente, de ingresos económicos» que padecen firmas y particulares debido a todo esto. Para más inri, «Google penaliza las webs que no están ‘online’ continuamente». «Si quieres, por ejemplo, un perfume, y no te abre una página, vas a otra a comprarlo», concreta. De forma paralela, Cloudfare, que ha decidido llevar a los tribunales a la entidad de Tebas, también está adaptándose como puede a esta realidad intentando, ‘grosso modo’, rotar las direcciones IP continuamente.

Una de las soluciones más efectivas para regatear esta obstrucción digital pasa por instalar una VPN, es decir, conectarse a una red privada virtual. De Luz destaca WARP, la propia de Cloudfare, ya que «va muy rápido y es totalmente gratuita».

«La gente que piratea el fútbol sabe montar una VPN, a diferencia de las personas de 60 años a las que no les importa nada este deporte y quieren simplemente acceder a una página web normal», critica el experto sobre la idea de LaLiga.

Denuncia colectiva

Un conjunto de ciudadanos de todo el país ha tomado ya la determinación de presentar en el juzgado un incidente de nulidad ante la descrita situación. Entre los demandantes, constan el propio Sergio de Luz y Román Ramírez, el creador del congreso de ciberseguridad más potente de España, RootedCON.

«Hemos recopilado pruebas contra estos bloqueos, que son indiscriminados y atentan contra la libertad de expresión y la neutralidad de la red; iremos hasta el final contra ellos», sentencia el especialista.