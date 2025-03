El alquiler en Vigo alcanza un nuevo récord y expone aún más la demora del PXOM

Mientras la ciudad espera por la limitación del alquiler y la entrada en vigor del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que prevé restringir la proliferación de viviendas de uso turístico e impulsar la construcción de opciones protegidas, el precio de los pisos y las casas en arrendamiento acumula récords. En febrero, según el portal inmobiliario Idealista, el que más ofertas aglutina del mercado, uno nuevo: 10,6 euros el metro cuadrado de media, un 8,16% más que un año antes. El cumplimiento del derecho a un hogar cada vez peligra más.

La olívica vuelve a ser la urbe con los anuncios más caros de toda Galicia tras siete meses con A Coruña a la cabeza. Desde julio del año pasado, el precio no baja. Basta con ver los pisos y casas disponibles para comprobar que el mercado está realmente tensionado. Ayer por la mañana, solo había dos opciones por debajo de los 500 euros, cantidad por la que, hace no mucho tiempo, se podía acceder a inmuebles más allá de los minúsculos estudios. Es una realidad que, por mucho que se mantenga, no deja de ser sorprendente.

Resulta curioso que se registra esta subida del precio medio del alquiler en un mercado con una oferta más numerosa que meses atrás. En la web de Idealista, que agrupa la gran mayoría de las viviendas en arrendamiento, había ayer más de 460 anuncios. Entre los más llamativos: 595 euros al mes por un estudio de 35 metros cuadrados en la calle México, 650 euros por un piso de 40 metros cuadrados en Sanjurjo Badía, 670 euros por un estudio en Velázquez Moreno de 40 metros cuadrados o 750 euros por un piso de 45 metros cuadrados en Navia.

Es evidente que, con estos precios, encontrar una vivienda en Vigo es una tarea sumamente complicada. Lo es desde hace mucho tiempo. Las instituciones públicas son conscientes de esto, pero las medidas anunciadas se demoran y, para mucha gente, van a llegar tarde. El alcalde, Abel Caballero, anunció en mayo la contratación de un estudio para conocer qué zonas en la ciudad están tensionadas para poder aplicar la normativa y limitar el alquiler -debe tener el OK de la Xunta para realizarlo-. No han trascendido novedades al respecto de esta información.

Tampoco ha concretado cuándo entrará en vigor el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), por el que están pendiente decenas de sectores. Además de limitar las viviendas de uso turístico, permitirá la construcción de más de 50.000 pisos y casas —casi 14.400, con algún tipo de protección—, cantidades que, según los expertos, ayudarán a bajar los precios tanto de alquiler como de venta. En todo caso, se espera que el ritmo de construcción no sea todo lo rápido que demanda la ciudad, por lo que urgen otras medidas.

Más esperanzas: la ampliación del polígono de Navia por parte de la Xunta —adjudicó ayer por más de 7,8 millones de euros la construcción de 38 pisos de promoción pública— o el desarrollo de vivienda del Concello en este mismo barrio, así como en Esturáns y Barreiro. El Ayuntamiento, además, sufragará los gastos para poner las viviendas vacías —las cifra en casi 13.000— en el circuito de arrendamiento y Caballero aseguró en la última entrevista concedida a FARO que la entidad municipal «garantizará una renta en caso de impago a los propietarios que alquilen». El Ejecutivo central se comprometió a facilitar el acceso a la vivienda con una gran empresa pública, plan ya en marcha.

La dificultad de acceso a un alquiler «afecta a la movilidad de trabajadores y ejecutivos y a la competitividad a la hora de atraer talento de fuera». Es la advertencia que lanzó hace semanas el Círculo de Empresarios de Galicia, consciente de este preocupante panorama. Lo sufren las personas con empleo, pero, con más vehemencia todavía, ciudadanos que disponen de menos recursos.