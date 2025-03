Prisión para el hombre que arrojó cocaína a varios agentes en un hotel de Vigo

El vecino de Vigo que acabó ayer detenido por lo ocurrido en este hotel de la Praza de Compostela fue víctima hace casi un año de un extraño suceso que se produjo en un edificio de la calle Venezuela. Ocurrió en mayo de 2024, cuando la Policía Local fue alertada de que en una de las viviendas se estaba produciendo una especie de altercado o pelea. Al llegar allí los agentes ya se encontraron restos de sangre en el portal, en el ascensor y en el rellano de dicho piso. En el ascensor también había bridas cortadas y cinta americana, por lo que, ante las evidencias, pronto sospecharon que podrían estar ante una tentativa de secuestro.

Una vez lograron entrar en el piso –nadie les abría y tuvieron que utilizar un ariete para violentar la puerta– localizaron a un hombre –el arrestado ayer– con lesiones en la cabeza. En ese momento habría referido que tres varones le estaban esperando en el rellano, le golpearon con una pistola e intentaron llevárselo a la fuerza, pero que consiguió escapar y refugiarse en su domicilio, motivo por el que no abrió la puerta. Dijo que no conocía a los individuos y también dejó constancia de que no quería presentar denuncia.