Condenada una empresa de Vigo que quitó al presidente del comité el vehículo profesional

Modificación sustancial de las condiciones de trabajo, sí; vulneración del derecho a la libertad sindical, no. Esta ha sido la salomónica decisión del Juzgado de lo Social n.º 4 de Vigo ante la demanda del presidente del comité de empresa de la planta de Circet en el polígono de O Rebullón, después de que la dirección le retirase la posibilidad de utilizar la furgoneta del trabajo para ir a su domicilio.

La decisión de la compañía de telecomunicaciones francesa, que afectó a otros compañeros que también realizan tareas de instalación, se produjo en el marco de una huelga y con denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo. De hecho, unos meses después, a mediados de noviembre del año pasado, la firma presentó un ERE que afectó a 81 trabajadores en Galicia.

Desde que entró a trabajar en Circet, a finales de 2020, este empleado, como otros en su mismo puesto de trabajo, utilizaba la furgoneta de empresa para volver a su casa, en A Guarda, a unos 40 kilómetros de la planta. Eso le permitía ahorrarse el combustible y, además, cuando tenía que ir directamente a realizar alguna instalación, evitaba acudir antes al centro de trabajo.

Sin embargo, en agosto de 2024, se comunicó a seis instaladores —entre ellos el protagonista de esta noticia y otro miembro del comité, ambos de la CUT— que ya no podían hacer ese uso de la furgoneta.

El juez, en una sentencia del pasado mes de diciembre contra la que cabía recurso, considera que se trató de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, y obliga a la empresa a devolverle la posibilidad de usar la furgoneta. La retirada de esta opción «no solo conlleva un coste añadido al actor, cuya compensación no se hace con un plus de transporte, sino también una pérdida de tiempo e incomodidad», concluye.

Otras reclamaciones

Protesta de los trabajadores de Circet en A Coruña tras el anuncio de la multinacional francesa de telecomunicaciones de un expediente de regulación de empleo / FDV

El trabajador solicitaba, además, una cuantía de 56,81 euros por cada día de trabajo que hiciese uso de su coche particular. El fallo, sin embargo, desestima esa petición: esgrime que no acreditó que en los seis días siguientes utilizase su vehículo para ir al trabajo, y después comenzó una incapacidad temporal por un accidente.

Por la supuesta vulneración del derecho a la libertad sindical del presidente del comité, la demanda reclamaba una indemnización de 7.501 euros. No obstante, el juez no considera que los conflictos laborales en marcha fuesen indicios de que se conculcase el citado derecho fundamental. Se apoya en que la empresa retiró el vehículo a todos los instaladores y no solo al demandante «por el mero hecho de ser el presidente del comité de empresa y consta que ya antes se le había retirado a otros trabajadores».

En esa parte de la resolución se resta trascendencia a que otro de los afectados también forme parte del comité. «Los testigos son muy parcos y poco precisos a la hora de indicar a qué trabajadores le retiraron el vehículo de empresa, pero puesto que consta que no todos pertenecían a la organización sindical que convoca la huelga, no hay indicios de represalias y consiguiente vulneración del derecho fundamental», sentencia.