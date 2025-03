A fonda pegada sindical de Reboiras

«Al ser observado el sujeto y ser requerido para que se detuviera, echó a correr, por lo que los funcionarios actuantes, después de reiterar la voz de alto, dieron tres disparos al aire para intimidarlo y el sujeto continuó su fuga». As tres detonacións producíronse tras as súas costas cando efectivamente procuraba fuxir da policía franquista nunha rúa de Ferrol que hai xa medio século foi testemuña da persecución. Mais o informe que daba conta do relato oficial agochaba tres certezas que o paso do tempo e unha camisa ensanguentada acabarían por revelar: os «tres disparos al aire» foron na práctica tres tiros ao corpo a queimarroupa. O asasinato de Xosé Ramón Reboiras Noia, máis coñecido como Moncho Reboiras, foi un dos últimos perpetrados polo réxime ditatorial en Galicia, apenas un mes antes do fusilamento dos vigueses que foran os seus veciños e compañeiros de estudos, Xosé Luis Sánchez Bravo e Xosé Humberto Baena, quedando así o sindicalismo nacionalista galego orfo da figura que xogou un papel chave na súa constitución e cuxo activismo político e cultural estivo moi vencellado á cidade olívica.

Neste 2025 cúmprese o 50 cabodano de Moncho Reboiras e historiadores e investigadores galegos continúan esclarecendo e reivindicando o importante legado que, fronte á sua imaxe ligada á loita armada contra o réxime franquista, poñen en valor coma «fondamente sindical» e tamén cultural, nun tempo no que a clandestinidade era a única vía posible para tentar plantar cara á ditadura. Neste senso, recén acadada a segunda impresión do libro Reboiras. O camiño da rebeldía, do investigador vigués Xurxo Martínez, en colaboración co xornalista Xosé Manuel Pereiro, o autor da cidade comenta que «a imaxe que temos de Reboiras é a ligada á cuestión armada, pero realmente o seu legado militante é profundamente sindical. Creouse unha figura mitificada que non corresponde co personaxe e iso foise estirando demasiado, por exemplo, na fotografía máis coñecida del está disfrazado, non corresponde coa realidade. Neste libro reinvidicamos sobre todo a súa tarefa sindical, porque o sindicalismo nacionalista non existía daquela e el e os compañeiros da súa xeración empezaron a preparar todo, as reunións en fábricas e en montes, os boletíns e xornais de empresa, que era a forma que tiñan de debater, compartindo os textos. Quedaban en asambleas menores, de tres ou catro persoas, e discutían sobre o escrito, formándose así no debate, na dialéctica. E todo o mundo recorda a Reboiras viaxando co seu coche por toda Galicia, ese é o seu gran legado e o que debería perdurar na memoria, porque el foi unha figura central na constitución do sindicalismo nacionalista», indica Xurxo Martínez.

Moncho e Manuel, de cativos, paseando coa súa nai por Príncipe. / Arquivo familia Reboiras

Esta ollada sobre a memoria de Reboiras concorda coa do seu propio irmán, Manuel, quen á hora de analizar a militancia do seu gran referente persoal e político afirma que «foi unha das persoas claves no sindicalismo e na cultura galega, nas dúas frontes. A nivel sindical, coincidiu que rematou a carreira no 71 e no 72 xa estaba traballando en Barreras, un dos grandes focos de mobilización e vangarda obreira, o que para el supuxo integrarse de cheo nese movemento e asumir unha colaboración moi directa co grupo de líderes sindicais de Barreras da época e tamén con Camilo Nogueira en Citroën. Ademais deste compromiso, no 72 sentáronse as bases do sindicalismo galego, xa que apareceu o Frente Obreiro da UPG (Unión do Povo Galego), que logo pasou a chamarse Sindicato Obreiro Galego e acabou evolucionando ao que hoxe é o sindicalismo nacionalista da CIG».

Promocionou as primeiras células culturais deste país

Paralelamente á súa acción nos terreos do laboral, no tocante á outra vertente do seu compromiso político, Manuel Reboiras fai referencia á participación do seu irmán no deseño da Fronte Cultural, cuxo obxectivo era aglutinar e integrar a todas as persoas vencelladas á cultura da comunidade galega a principio da década dos 70, constituíndose así por primeira vez unha coordinadora efectiva entre a maioría das entidades culturais de Galicia. A este respecto, Manuel Reboiras destaca que Moncho foi quen «promocionou as primeiras células culturais deste país, que comezaron a funcionar con xente das letras, escritores, poetas, cantantes, persoas que dalgunha maneira tiñan un compromiso, non sempre político, senón máis ben sentimental e afectivo pola cultura do país. A súa vida estivo practicamente vencellada coa cultura a través desta Fronte Cultural; co partido da UPG, no que lle tocou asumir responsabilidades importantes, e co sindicalismo, co que supuxo montar naquel momento a primeira organización sindical vencellada ao nacionalismo, baseada nos movementos obreiros de Citroën e do naval, que se integraron na Fronte Obreira do nacionalismo».

Vigo, xerme de activismo

Nados no seo dunha familia humilde do concello de Dodro, empurrados pola necesidade económica e moi especialmente pola preocupación do futuro académico dos seus fillos, os pais dos irmáns Reboiras deciden mudarse a Vigo no ano 1960, cando eles aínda eran uns cativos, e instálanse no barrio de Teis, moi preto do estaleiro de Vulcano. Namentres o seu pai embarca nun mercante, rexentada pola súa nai, Generosa, a familia abre primeiro unha taberna e posteriormente unha pensión. O marcado carácter industrial da zona provoca que moitos traballadores do estaleiro acudan ao bar e que os pequenos entren en contacto cun ambiente popular e obreiro en pleno franquismo, mais non sería até un par de anos despois que agromaría unha clara conciencia política e cultural.

Manuel e Moncho Reboiras, en 1970, na súa casa familiar en Teis. / Arquivo familia Reboiras

O historiador Xurxo Martínez sinala, neste senso, a tres persoas que tiveron unha importante influencia nos Reboiras, comezando polo Padre Seixas: «Coinciden con el na escola de antigos alumnos de Xesuítas e impulsa a Asociación O Castro de Vigo, con sede en Velázquez Moreno, onde empezan a participar no tecido asociativo e cultural da cidade», engadindo Manuel Reboiras que é grazas a esta agrupación que toman conciencia, entre os anos 65 e 67, da historia e cultura de Galicia, pois asegura que «Seixas foi fundamental, porque levaba a liturxia en galego, e tamén impulsaba moitas actividades culturais do grupo no que estabamos moitos rapaciños de Teis, As Travesas e Vigo centro». O segundo nome que esperta as inquedanzas culturais e políticas dos irmáns foi Xosé Luis Méndez Ferrín, quen foi o seu mestre cando estudan no IES Santa Irene e, por último, é indisociable do inicio do activismo político de Moncho Reboiras a figura de Xosé González, Pepiño de Teis, veciño porta con porta quen cando dá o salto á Unión do Povo Galego (UPG) capta a Reboiras.

Non se pode desfacerse deste pasado, desa xeración que levou a cabo unha verdadeira heroicidade, a de sentar as bases do sindicalismo labrego e obreiro e dunha organización política en pleno franquismo

Xusto no ano no que comeza a formarse como enxeñeiro industrial na antiga Escola de Peritos, Manuel Reboiras lembra que «no 69 xa se integra na UPG e comeza a realizar actividades contra o franquismo en defensa dos intereses do nacionalismo galego. Remata a carreira no 71 e vai traballar a Barreras. Cando no 72 se producen as grandes folgas e mobilizacións, el forma parte e é fichado pola policía, dando comezo a partir de aí unha especie de persecución e control que o levan a traballar nunha clandestinidade moito máis restritiva».

Logo dun breve paso pola mili, onde se lle abre un sumario por distribución de «propaganda ilegal», o que lle permite avisar ao resto de compañeiros de que están procedendo a identificar a integrantes da UPG, regresa a Vigo para traballar en Álvarez, empresa que abandona cedo dado que as condicións lle provocaban unha importante afección pulmonar.

Grupo armado e asasinato

A forte represión contra os obreiros logo das mobilizacións do 72 provoca que a UPG considere a posibilidade de desenvolver destacamentos armados para dar resposta á violencia do réxime franquista. O historiador Xurxo Martínez explica que «a propia dirección considera que non están preparados e ten lugar un proceso lento de decisión dende o 72 ao 74, até que acaba constituíndose pensado para expropiacións, nunca para atentados contra persoas, nunca dispararon nin mataron a ninguén. Cando chega o momento do debate da constitución, a primeira persoa na que se pensa é Pavón, mais finalmente non pode asumilo e é cando acepta Reboiras».

Manuel e Moncho Reboiras na Guía. / Arquivo familia Reboiras

A Revolução dos Cravos en Portugal propaga as ansias de liberdade a Galicia e Martínez aclara que «establecen contacto co Partido Comunista Portugués e co grupo armado Luar, que son quen pasan armas, de pequeno calibre, co cal non foi ETA, como se ten dito. ETA estaba interesada en destensionar Euskadi e envía a dous homes a Galicia. Nunha das reunións participa Lobo, o espía, quen pasa información á policía e na segunda viaxe a Galicia son detidos. Daquela existían as chamadas de seguridade e ao non darse a terceira por parte dun compañeiro, Reboiras decátase que algo acontece, hai movemento na rúa e prodúcese o asalto en Ferrol». O autor vigués apunta que, fuxindo da policía franquista, quen lle disparan tres tiros ao corpo, «Reboiras métese no fondo dun portal e morre desangrado. A policía no sabía en que situación se atopaba e disparan máis de 100 balas e lanzan gases, pero a realidade é que el está no fondo e morre desangrado polos primeiros tiros». Tiña 25 anos.

Medio século despois do asasinato do seu irmán, Manuel Reboiras considera que «hoxe por hoxe está máis clarificado o seu papel e o que representou para a política, cultura e sindicalismo deste país que noutros tempos pasados, pero segue sendo unha persoa que a nivel institucional non é moi grata». A modo de exemplo, o irmán do dirixente político da UPG fai referencia a que «o ano pasado houbo unha conmemoración dos represaliados do franquismo en Ferrol, na que había 900 persoas asasinadas nomeadas e fomos convidados a familia, pois o alcalde de Ferrol sacou unha nota dicindo que a familia de Moncho Reboiras non podía participar nin falar». Pola súa banda, Xurxo Martínez conclúe sinalando que «non se pode desfacerse deste pasado, desa xeración que levou a cabo unha verdadeira heroicidade, a de sentar as bases do sindicalismo labrego e obreiro e dunha organización política en pleno franquismo».

