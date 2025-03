Las aulas de 6º de Infantil y Primaria vuelven a subir la ratio por aula a 25

Uno de los grandes acuerdos entre la Xunta de Galicia y los sindicatos para la mejora de la educación pública versaba sobre la bajada de la ratio de alumnos por aula en cada etapa; esto es, la cifra máxima de niños que deberá haber en una clase, que pasó en los niveles de Infantil y Primaria de 25 a 20, de 30 a 25 en la ESO y de 33 a 30 en Bachillerato. «Si queremos una atención escolar más personalizada, hace falta bajar el número de alumnos por clase» defendía entonces el presidente Alfonso Rueda. Y así fue durante el presente curso 2024/2025, ofertando ya los colegios un número de vacantes acorde a las nuevas ratios.

Lo mismo esperaban hacer para el año lectivo 2025/2026 –cuyo proceso de admisión arranca el día 1 de marzo–, pero cuando consultaron las cifras en la aplicación informática de la Consellería, el número de plazas que podían ofertar por clase era de 25 y no de 20. ¿El motivo? La singularidad del Concello de Vigo. Y es que Inspección Educativa ha mantenido hace un par de semanas una reunión con los equipos directivos de los colegios del municipio, tanto públicos como concertados, para trasladarles que Vigo se ha calificado como «zona tensionada» y, por lo tanto, todos los centros educativos podrán, desde 6º de Infantil hasta 6º de Primaria ofertar hasta un máximo de 25 alumnos por aula. «Buscamos el interés superior del menor y la facilidad de las familias para acceder al colegio que deseen», explican desde Educación.

Lo cierto es que este cambio queda amparado por la normativa 5/24. En su artículo 40, se desgrana que la bajada de ratios por aula será «progresiva», con la posibilidad de que aquellos centros que reciban solicitudes de entre 20 y 25 familias, puedan inscribirse todos en ese centro. «Creemos que a medida, por el descenso de natalidad, afectará a muy pocos centros pero lo homogeneizamos a todos para que se no produzcan discriminaciones», amplían desde Inspección.

A este respecto, indican que tanto las aulas de 4º y 5º de Infantil sí mantendran las nuevas ratios de 20 alumnos por aula, tal y como se recoge en el convenio firmado el año pasado con los sindicatos.

A pesar de haber sido informados en esta reunión previa con la inspectora de escolarización en la sede del Xunta en Vigo, los directores de colegios del municipio participaron ayer de una reunión telemática para debatir sobre este cambio y su afectacción. «No sabemos bien ahora cómo cuadrar las vacantes; igual no llegamos a publicar las plazas para la fecha del inicio del proceso», cuenta la directora del CEIP Canicouva.

Video: Agencia ATLAS | Foto: Ricard Cugat

Juan Carlos Abalde, del CEIP Chans de Bembrive y presidente de la Asociación de Directores, participó de esta reunión. «Nos ha sorprendido porque el artículo 40 de esta ley 5/24 contempla la situación para casos extraordinarios, pero Inspección Educativa lo aplica a la totalidad de los centros de Vigo. Esto provocará lo de otros años, que unos centros estén vacíos y otros hasta arriba», valora Abalde, quien contextualiza el contenido de este convenio y la nueva normativa. «Actualmente, los 20 alumnos por aula están fijados para 4º y 5º de Infantil, pero el resto no debería de pasar tampoco de los 20, que es lo que hicimos para este curso 2024/2025. Ahora con esta nueva ley sí. Se pueden completar las aulas hasta 25 niños y niñas como máxima para casos extraordinarios, pero aquí en Vigo será cualquier centro. No lo entendemos, esta generalización es la que no entendemos», lamentan el director del colegio vigués.

A su criterio, como al de otros compañeros, este cambio normativo «ralentizará» el cumplimiento de la orden de la bajada de ratios. «Si volvemos a llenar las aulas hasta los 25 alumnos, luego conseguir reducirlas a 20 será muy complicado», concluye Abalde.

Este proceso de admisión estará activo desde el 1 hasta el 20 de marzo. Los colegios e institutos tenían de plazo hasta esta fecha para publicitar en el tablero de anuncios del recinto así como en su página web las vacantes que ofertan para cada curso y etapa educativa, teniendo en cuenta los repetidores, que a diferencia de otros años ya computan, y también el alumnado de discapacidad. «Es un poceso complejo porque dependiendo de la discapacidad computan dobel o triple; no es un alumno un pupitre», cuentan en el Canicouva.