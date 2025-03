El Puerto acelera el bum exportador del auto vigués con una ruta pionera a India

El potencial exportador del auto vigués no surge por arte de magia. Las rutas que permiten aligerar la terminal de Bouzas deben funcionar como un reloj o esta corre el riesgo de saturarse, de lo que ya hay antecedentes. Y, de la misma manera, cuantas más conexiones existan más posibilidades habrá no solo de combatir posibles colapsos, sino de abrir nuevos mercados y catapultar aún más a las empresas de la ciudad y el Puerto, imparable en 2024 con su mejor marca de movimiento de vehículos. No en vano, desde Bouzas se despacharon 657.000 vehículos en 2024, a un ritmo de 1.800 al día, al calor del frenético ritmo de producción de Stellantis Vigo, que pese a todos los parones y recortes habidos y por haber anotó la tercera mejor marca de su historia. Liverpool, Saint-Nazaire, Brujas, Tánger… Son algunos de los destinos responsables de ese éxito. Pero el sector hace tiempo que dejó de mirar exclusivamente a Europa y el norte de África para trazar un plan más ambicioso que le permita expandirse a otros mercados de alto nivel como Asia. Esa es la función de la línea que había lanzado Grupo Grimaldi y hasta ahora permitía despachar coches y furgonetas made in Vigo —y no solo automóviles, también piezas— a países con tantas posibilidades de crecer como Japón, por valor de casi 60 millones de euros el año pasado. En aras de consolidar esa travesía, la naviera la acaba de reforzar con una escala pionera con Bombay.

La multinacional italiana continúa su expansión global incorporando la India a su red marítima. El recorrido partirá de Southampton y pasará por Amberes, Bremerhaven y Setúbal/Vigo hasta llegar a la quinta ciudad más poblada del mundo, siguiendo a partir de ahí hacia el Lejano Oriente.

«Se desplegarán un total de siete buques gemelos car carrier, lo que garantizará una capacidad suficiente para satisfacer la creciente demanda de transporte marítimo de alta calidad en esta ruta», explica Grupo Grimaldi en un comunicado. Se realizarán dos salidas al mes desde Europa a Bombay con la nueva travesía de la naviera, que estudia fortalecer «aún más» su presencia con escalas en otros puertos estratégicos del país.

Una conexión «interesante»

La ruta dio el pistoletazo de salida este mes y el primer buque que llegó a Bombay lo hizo el pasado 20 de febrero: el PCTC (Pure Car & Truck Carrier) Grande California, con capacidad para transportar 7.800 vehículos. Catapultado por Vigo, el auto gallego registró en 2024 su mayor flujo comercial con la India por un valor superior a los 23 millones de euros, casi todo correspondiente a importaciones.

La nueva conexión abre así la puerta a impulsar las exportaciones al país asiático, que solo sumaron 600.000 euros; el triple, eso sí, que el año anterior. «Cuantas más rutas y cuantos más destinos tengamos, más competitiva será la ciudad», señaló ayer en declaraciones a FARO el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, que dio la bienvenida a la conexión: «Es muy interesante».

Arranca la primera autopista ferroportuaria del Atlántico La Autoridad Portuaria de Vigo, Transglobal y el Grupo Davila darán un paso adelante en las inversiones y la mejora del ferrocarril con la creación de la primera autopista ferroportuaria del Atlántico. La vía conectará la ciudad con la red de autopistas ferroviarias de toda la península para facilitar la salida de los vehículos de las carreteras y fomentar la captación de diferentes mercancías. «Como sucede en el caso de las autopistas marítimas, cuyo objetivo consiste en sacar camiones y semirremolques de la carretera y transportarlos vía marítima a destinos, la autopista ferroportuaria busca que esos mismos camiones y semirremolques puedan trasladarse hasta la meseta por tren, conectando las empresas de ambas regiones», abundó Botana. En línea con los intereses del Puerto, el pleno de la Deputación de Pontevedra aprobó este viernes por unanimidad reclamar al Gobierno «una apuesta firme» para que alcance cuanto antes la categoría de nodal.

Suscríbete para seguir leyendo