Una comisaría salpicada de deficiencias en pleno centro de Vigo: «Urge su reforma»

Hace algo más de un año la comisaría de Luis Taboada de Vigo tuvo que ser clausurada parcialmente. Su deplorable estado, con fuertes goteras y peligro de desplome de techos, obligó a tomar medidas y a realizar obras en estas dependencias en las que trabajan una treintena de policías nacionales y donde está ubicada una de las tres oficinas de denuncias con las que cuenta este cuerpo policial en la ciudad. Pero esos trabajos no han sido suficientes. Así lo acaba de denunciar el sindicato policial SUP en un informe dirigido a la Jefatura Superior de Policía de Galicia, donde se enumeran, una por una y acompañadas de fotografías, las «graves deficiencias» existentes, que, advierten, «ponen en riesgo la salud y la seguridad» de los agentes que trabajan en dicha sede.

La comisaría principal de Vigo es la de Álvaro Cunqueiro. Allí se concentran el grueso de los servicios y grupos policiales, pero en la de distrito centro también hay actividad. No tanto como hace años, pero a día de hoy allí existe una unidad de la policía judicial, el grupo de seguridad privada, agentes destinados en la secretaría y una oficina de denuncias que abre en horario de mañana y a la que acuden de lunes a viernes numerosos ciudadanos. «Son unas dependencias muy necesarias; con una céntrica ubicación, la comisaría de Luis Taboada da servicio a las numerosas personas que viven en toda esa zona, por ejemplo si quieren interponer una denuncia, y permite que los policías judiciales destinados allí tengan a su favor el importante factor de la cercanía en la investigación de delitos», arranca Roberto González, responsable del SUP en Galicia. Él y la delegada de riesgos laborales del sindicato, María del Pilar Martínez, fueron quienes el pasado 18 de febrero realizaron la visita que dio lugar al informe en el que reclaman unas obras de calado, una «reforma integral» de estas dependencias. Los trabajos que se hicieron, exponen, fueron «meros parches» que no han solucionado el problema.

Deficiencias

La visita la hicieron como delegados de riesgos laborales de la central sindical para realizar un control del estado de las condiciones de trabajo de los policías destinados allí. Entre otras deficiencias, en el documento exponen que el edificio «carece de instalación de protección de incendios», de planos de evacuación y tiene los extintores «en el suelo» o a una altura que no se ajusta a la normativa vigente. «Las ventanas de varias dependencias se encuentran inoperativas o deterioradas», añaden, indicando también que se encontraron con gran cantidad de mobiliario «en zonas de paso», materiales sobre los armarios «con riesgo de caída», armarios «sin anclar» y conexiones de varios equipos eléctricos realizadas en un mismo punto, «siendo ésta una causa de inicio o de propagación de un incendio». La calefacción funciona, agregan, pero hay radiadores viejos «con óxido».

Detalle de las ventanas desencajadas / SUP

Otros problemas que detectan es que esta céntrica comisaría carece de baños públicos o que en el vestuario femenino no hay duchas ni contenedores higiénicos. Tras inspeccionar la recepción, los pasillos, los despachos, las oficinas, las zonas de escaleras, los baños, el archivo o los calabozos, enumeran además que hay cables «sin canalizar», alguna cámara de seguridad que lleva meses inactiva, alumbrado «deficiente», luminarias descolgadas «con riesgo de caída» o humedades en el techo. «Inodoro estropeado o inoperativo», dicen también por ejemplo en relación a los baños de la primera planta. Y vieron losetas de las que cubren la pared «con riesgo de desprendimiento».

Estado de la zona de recepción / SUP

Inodoro inoperativo / SUP

«Dentro del plan del Ministerio del Interior que contempla la reforma de otras comisarías gallegas debería estar también esta de Vigo», insiste González, que ahora está a la espera de la respuesta a sus reivindicaciones. Cuando en enero de 2024 estas dependencias tuvieron que ser clausuradas de forma parcial tanto el SUP como otros sindicatos como CEP y JUPOL denunciaron públicamente el deterioro del edificio, advirtiendo de que las obras que se iban a hacer, que arrancaron meses después, eran «insuficientes».

La oficina de denuncias y de atención al ciudadano (ODAC) de Luis Taboada recibe numerosos ciudadanos a diario. Con horario de mañana, de lunes a viernes, hay otra oficina en la comisaría principal de Álvaro Cunqueiro, que funciona las 24 horas del día domingos y festivos incluidos, y una más en Vialia, abierta desde hace dos años y que opera por las tardes.