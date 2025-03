Arévalo critica que la A-52 no dará solución al tráfico pesado

«Deficiente, con nula visión de futuro e basado nun estudo informativo de 2003». Así definió la alcaldesa de Mos y senadora del PP, Nidia Arévalo, el proyecto del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de trazado del futuro tramo de la autovía A-52 para conectar O Porriño y Vigo, alternativa a la actual A-55, uno de los viales más peligrosos de la red estatal de carreteras. «Non dá solución ao tráfico pesado de toda a área», alertó en su intervención, en la que, de nuevo, reclamó el Gobierno central la supresión del peaje de la AP-9 en este tramo.

Lo hizo en el desayuno-coloquio del Círculo de Empresarios de Galicia organizado ayer en su sede de García Barbón, al que acudieron representantes del tejido económico del área, vecinos afectados y cargos públicos de concellos de la zona de influencia, como la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, el alcalde de As Neves, José Manuel Alfonso, o los portavoces de Redondela, Gondomar, Salceda y Mondariz. También asistió el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa. Eso sí, no hubo representación de la Xunta, del PP local o provincial: asistieron la delegada Ana Ortiz, la presidenta popular de Vigo Luisa Sánchez o Luis López, responsable del partido en la provincia; excusaron su comparecencia por motivos de agenda.

Arévalo criticó que el proyecto del ministerio se basa «nun estudo informativo do ano 2003», cuando «non existían nin aparecían reflectidas a VG-20 nin a AP-9 no tramo intercambiador O Rebullón-fronteira portuguesa, que supuxeron un cambio radical para o sistema de movilidade da área metropolitana de Vigo». «Vertebran todos os camiños do tráfico empresarial e do tráfico pesado e, polo tanto, o novo túnel que supón a A-52 non é unha alternativa para o transporte, para as industrias e as empresas que non lles fai falta chegar cos seu camión á Praza de España, que é donde desemboca», advirtió.

Añadió que, «no punto medio entre Baruxáns e o enlace de Mos da A-55, hai 50.000 vehículos hoxe e, con ese túnel e con eses macroviaductos a ceo aberto, o que desviaría exactamente» el proyecto del ministerio «é un tercio do tráfico, é dicir, 20.000 vehículos»: «Na A-55, ao seu paso por Mos, seguiríamos soportando unha intensidade media diaria de 30.000 vehículos na A55, que se incrementará a 40.000 vehículos. Seguirá a sinistralidade. De que nos serviría que constrúa a nova A-52, con todo o que iso supón de afeccións ao territorio, as augas, as vivendas... Estamos a falar de 400 inmobles afectados, que non o digo eu, e que o di o proxecto. Un inmoble afectado é o que ten que, de repente, soportar por diante unha autovía. E 400 vivendas son moitas vivendas entre Bembrive e Mos. E 10.000 veciños vanse quedar sen auga».

Reflexión similar hizo el presidente de la Asociación de Empresarios de Mos (Aemos), Manuel Castro. Indicó en su intervención en el Círculo que el trazado proyectado «no permite el desarrollo de accesos directos a zonas industriales» como A Veigadaña, O Rebullón o Monte Faquiña, «teniendo que seguir circulando el tráfico de camiones y mercancías por las actuales A-55, la nacional 550 y las diferentes conexiones. Son zonas que aglutinan unos 3.000 trabajadores».

La primera tenienta de alcalde y senadora, Carmela Silva, en respuesta a Arévalo, aseveró que el proyecto es «irrenunciable e imprescindible». «A proposta que plantexa o PP é un despropósito. 20 kilómetros, 20 minutos, curvas perigosas, interconexións que non teñen capacidade nin trazado para asumir 63.000 vehículos diarios que xa van agora pola A-55. O Partido Popular sábeo, pero non soporta que vaia haber unha autovía Vigo-O Porriño a Madrid con Pedro Sánchez de presidente [del Gobierno] e co liderado de Abel Caballero en Vigo. Ninguén usa a AP-9 como recorrido alternativo a pesar de que hai altísimas bonificacións xa e vai seguir sen usarse», indicó.