Nidia Arévalo asegura que el túnel de la A-52 «destroza» el territorio sin solucionar los problemas de la A-55

La alcaldesa de Mos y senadora del PP, Nidia Arévalo, ha protagonizado este viernes un desayuno informativo con empresarios, en el que ha explicado las razones por las que su gobierno se opone al proyecto del túnel para el nuevo tramo de autovía entre Vigo y O Porriño, y ha advertido de que la infraestructura «destroza» el territorio sin solucionar los problemas de siniestralidad del actual trazado, ya que solo absorbería un tercio del tráfico, y tampoco daría servicio a las empresas del área, que «no necesitan llegar con los camiones a la Plaza de España».

En su intervención en el acto, organizado por el Círculo de Empresarios de Galicia en Vigo, Nidia Arévalo ha advertido de que el proyecto presentado por el Ministerio y defendido por el gobierno municipal de Vigo es «deficiente» y tiene una «nula visión de futuro», apuntando que está basado «en un estudio realizado en 2003».

Además, Arévalo ha pedido a los empresarios que no caigan en el «engaño» de Abel Caballero porque la nueva autovía no resuelve las conexiones con el aeropuerto ni con las áreas empresariales, que tampoco despejará el tráfico pesado ni reducirá la siniestralidad, porque el nuevo tramo solo absorberá un tercio del tráfico, y que supondrá la pérdida de suelo industrial en Mos, un «ultraje» que, como alcaldesa, ha advertido que no va a «tolerar».

«Destroza el territorio»

«¿Compensa destrozar el territorio para que el tráfico siga pasando por la A-55?», ha cuestionado, y ha señalado que la nueva infraestructura afecta a unos 400 inmuebles (no solo viviendas que serán derribadas, sino fincas y casas que permanecerán «con la autovía a las puertas»).

VISTA GENERAL DE LA AUTOVIA A55 CON SUS TRADICIONALES CURVAS DE TAMEIGA. / JOSE LORES

Nidia Arévalo ha censurado la posición del alcalde de Vigo, Abel Caballero, minimizando el impacto de la obra y denunciando supuestos ataques a la ciudad olívica. «Es muy injusto que el alcalde de Vigo diga que odiamos la ciudad, ¿le parece poco el sacrificio que Mos hizo para que Vigo crezca?», ha proclamado, mientras recordaba que parte del aeropuerto de Peinador está en Mos, el impacto de las autovías y autopista, o el futuro impacto de la salida sur ferroviaria. «Con esto ya contamos, pero ésto es evitable», ha añadido.

«Esto no va de lucecitas»

«El alcalde de Vigo no tiene idea de ciudad, ni plan estratégico, se mantiene en la confrontación. Esto no va de lucecitas, ni de norias, va de hacer la ciudad que él no fue capaz. Nosotros sí, tenemos un Plan General que nos libra de este túnel y que hay que respetar», ha señalado la alcaldesa, antes de incidir en que el Ministerio de Transportes no ha contado con Mos ni con los vecinos afectados para diseñar el nuevo trazado.

Arévalo ha reiterado que hay una alternativa para reducir el tráfico pesado y la siniestralidad en la autovía, que es liberar el peaje de la AP-9 entre Puxeiros y O Porriño. La autopista soporta un tráfico diario de 60.000 vehículos entre la parroquia viguesa de Teis y Puxeiros, mientras que la densidad se desploma a 6.000 vehículos entre Puxeiros y O Porriño. «Ésta es la solución inmediata, más eficiente y menos costosa (...), liberar el peaje en ese tramo infrautilizado de autopista para absorver el tráfico, y sin hacer una obra faraónica», ha insistido.

Empresarios de Mos

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Mos, Manuel Castro, también ha intervenido en este desayuno coloquio, para poner de manifiesto que los empresarios asentados en este municipio, muchos de Vigo, «nunca» se opondrán a la mejora de las infraestructuras y comunicaciones, pero sí tienen una «profunda preocupación» si esas nuevas conexiones «obstaculizan aún más las comunicaciones y no mejoran las infraestructuras actuales».

Manuel Castro ha lamentado que el proyecto para la nueva A-52 «no soluciona los problemas» de las áreas empresariales de la zona ni la vertebración con el norte de Portugal, por lo que ha pedido la «liberación inmediata» del peaje en la AP-9 entre Puxeiros y O Porriño.

Finalmente, el representante de los empresarios ha reclamado al Ministerio el rediseño de la nueva autovía y «que escuche a todos los implicados, y no solo a algunos».