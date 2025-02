Puente ironiza sobre la cumbre por el Vigo-Oporto: «Las camisetas muy bonitas, pero el AVE portugués no arranca»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, sigue la estela marcada por el alcalde de Vigo, Albel Caballero, y ha cargado contra la cumbre que este miércoles se celebró en la ciudad para reclamar el tren de alta velocidad con Oporto. «Las camisetas muy bonitas. Pero el AVE Portugués no arranca», ha publicado este viernes el ministro en sus redes sociales, en un texto ilustrado con dos capturas de FARO sobre los últimos avatares de este proyecto.

En la segunda de las imágenes, los reunidos en la cumbre de esta semana —representantes al máximo nivel de la Xunta, de Portugal y de los empresarios de Pontevedra— mostraban unas chaquetas de la CEP reivindicativas del Corredor del Noroeste. El posado le sirvió de gancho irónico a Puente para dejar un recado a ambos lados de la 'Raia'.

«El Gobierno gallego, con Rueda a la cabeza, debería aprovechar que se ve tanto con el Gobierno portugués para pedirles que aceleren. Porque del lado español hay experiencia, proyectos y recursos. Que no se preocupe», expone Puente.

La alusión a la experiencia se entiende con la otra noticia mostrada en su publicación, en la que se daba cuenta de las dificultades del Ejecutivo luso para encontrar empresas dispuestas a asumir las obras para de la alta velocidad ferroviaria.

Críticas de Caballero

Ya ayer, Caballero había arremetido con dureza contra el encuentro auspiciado por la Confederación de Empresarios de Pontevedra. Le dedicó adjetivos como de «paripé» o «esperpento», además de instar a Rueda y la CEP a que trasladen sus disculpas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por criticarlo. Hoy ha insistido en la misma línea.

«Ayer el Partido Popular de Vigo rectificó su postura de los últimos meses y se desautorizó a sí mismo diciendo lo contrario de lo que venían reclamando en los últimos cinco meses Quería que el tren de alta velocidad Vigo-Porto estuviera acabado en el año 2030, como quiere y afirma el Gobierno de España. (...) Era intocable, era importantísimo. Tenía que estar acabado en el año 2030. Pues ayer se reúnen con el ministro de Portugal, hacen un acto público y dicen que no, que no, que en el 2030 no, que mejor en el año 2032».

«Como sigamos así, el PP lo va a pedir para el año 2050. Son unos farsantes políticos», ha criticado el alcalde de Vigo, que ha remarcado que él seguirá exigiendo la conexión para el 2030.

Promesas lusas

Después del miércoles, el ministro de Infraestruturas e Habitaçao, Miguel Pinto Luz, expuso a FARO que sus «prioridades son claras: Lisboa-Vigo 2032, Lisboa-Madrid 2034».

Aseguró, en ese sentido, que el Ejecutivo luso publicará durante este año los trazados y estudios ambientales de «los dos recorridos que necesitamos hacer para la Alta Velocidad a Vigo». El primero entre la estación de Oporto-Campanhã y el aeropuerto de Francisco Sá Carneiro y la piedra angular, donde se concentrará el recorte del tiempo hasta los 60 minutos, entre Braga y Valença do Minho.