El Entroido pide paso en Vigo

Engalanados como auténticas obras de arte homenajeando a Da Vinci, Frida Kahlo, Picasso o Van Gogh, acompañados de otros pequeños que lucían paletas de pintura en el pecho y levantando pinceles gigantes al aire, y disfrazados también de mimos, rockeros, racimos de uva o científicos, entre otros, decenas de escolares tomaron este viernes la peatonal de O Calvario para llenar el barrio música y color, derrochando alegría en un ambiente festivo que se dejó sentir desde primera hora de la mañana, cuando dio comienzo un gran desfile con el que el Entroido se abrió paso en Vigo.

El tradicional pasacalles infantil impulsado por la Asociación de Veciños do Calvario, en colaboración con los colegios de la zona, Eduardo Pondal, Quiñones de León, Mariano, Atalaya-Cantabria, Alba, CEIP Doblada, Escola Infantil Palencia, CEIP Valle-Inclán, CEIP O Pombal y Cluny, fue la actividad que dio el pistoletazo de salida al Entroido olívico, en una jornada que también estuvo protagonizada por la Entronización do Meco y el gran concierto de Fillas de Cassandra en Porta do Sol.

Animación

La animación de calle se trasladó por la tarde al centro de la ciudad, en donde las ganas de Carnaval se dejaron sentir en el entorno de Príncipe, Porta do Sol y Policarpo Sanz, hasta que a partir de las 20.30 horas dio comienzo uno de los actos más esperados de la jornada, la Entronización do Meco, momento en el que los vigueses y viguesas pudieron conocer al fin la figura que el próximo martes o bien será indultada o bien será pasto de las llamas.

El Meco vigués representado por el Grinch. / José Lores

El acto de entronización contó con la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y en él se revelaron dos figuras compuestas por un Grinch, en alusión a los que intentan reducir la Navidad viguesa a un par de jornadas, y otra protagonizada por el árbol de Navidad, la noria y también el Halo, en contraposición a las críticas.

Tras descubrirse el Meco, a continuación, el dúo vigués Fillas de Cassandra hizo su aparición sobre el escenario en Porta do Sol para instalar su Acrópole particular en pleno corazón de la ciudad y hacer vibrar a una plaza que estaba a rebosar.

No solo ha sido el plato fuerte del inicio del Entroido en Vigo y el gran colofón a la primera jornada festiva, sino que el concierto de las viguesas Sara Faro y María Soa ha cobrado una especial dimensión al tratarse de la primera actuación del proyecto Fillas de Cassandra en un gran espacio público de la ciudad que las vio crecer, tanto personal como profesionalmente, motivo por el cual ambas se mostraron muy emocionadas y agradecidas. Ante un público entregado desde el principio, el dúo ha deleitado a los asistentes con temas que ya se han convertido en clásicos en sus actuaciones, tales como Lisístrata o Tataravoa, entre otras.

Marta G. Brea

El ritmo carnavalero no parará este sábado y los festejos continuarán durante toda la jornada con el tradicional desfile de comparsas que estará protagonizado por un total de 23 agrupaciones y que dará comienzo a las 18.00 horas para recorrer García Barbón desde el nudo de Isaac Peral.

Ya el domingo, los grupos de animación continuarán amenizando el Entroido vigués durante toda la jornada y a las 17.00 horas se celebrará una chocolatada en Porta do Sol, donde también habrá actividades infantiles. Las personas que acudan tendrán que tener ojo si pasean por el Casco Vello, puesto que tanto por la mañana como por la tarde, es posible que se tope con los Merdeiros «haciendo de las suyas», tal y como ya ha sucedido esta tarde, cuando el Entroido pidió paso en la ciudad.