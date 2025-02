Bembrive reclama «ser escoitado»

Coincidiendo con la celebración del pleno mensual de la Entidad Local Menor de Bembrive, vecinos y vecinas de la parroquia se movilizaron ayer en el edificio consistorial para reclamar su derecho «a ser escoitados», tras haber solicitado una intervención para exponer su posicionamiento con respecto al proyecto de la A-52 y no ser atendida su petición, además de no contemplarse este entre los temas a tratar en la sesión.

Desde la plataforma Bembrive en pé, Aldara Vila destacó que «o único que queremos é que se nos escoite e, aínda que a alcaldesa teña outras ideas, no seu traballo vai escoitar aos veciños, polo que non entendemos que non se nos dea a quenda de palabra, cando o proxecto da A-52 é algo que nos ten en vilo a toda a veciñanza». Esta colaboradora del colectivo vecinal también apuntó que «non entendemos que, despois de solicitalo legalmente, igual que a vez anterior e coas mesmas palabras, non tiveramos resposta e na acta non está». Asimismo, la plataforma hizo especial hincapié en que su asistencia a la sesión era «totalmente pacífica».