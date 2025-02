Adiós a los últimos del Barrio do Cura

Las obras para la urbanización del nuevo Barrio do Cura están a punto de dar un paso clave. Y es que los únicos vecinos que quedaban en la zona afectada del proyecto, concretamente en el edificio 36 de la calle Santa Marta, han empezado a abandonar sus viviendas. Estos residentes son el último reducto del antiguo Barrio do Cura y su salida, que ya ha comenzado y que será progresiva en los próximos días, supone un enorme impulso para una de las transformaciones de mayor envergadura en la historia de la ciudad, que dará como resultado más de 250 viviendas, un gran mirador a la ría, zonas verdes, un área comercial de unos 15.000 metros cuadrados y centenares de plazas para aparcar, entre otras novedades.

La propietaria de la sociedad Barrio del Cura ha alcanzado un acuerdo con todos los dueños, inquilinos y residentes de las nueve viviendas del número 36 de la calle Santa Marta para la obtención de estos pisos sin necesidad de llegar a culminar la expropiación iniciada por el Concello de Vigo. Estos pactos, en algunos casos, se han materializado en la entrega de indemnizaciones en metálico y, en otros, en el realojo de sus propietarios en nuevas viviendas que se construirán en el nuevo Barrio do Cura, incluyendo el abono de las indemnizaciones por la extinción de derecho a sus ocupantes.

Vigo (Barrio del Cura). Edificio que será desalojado para ser derribado por las obras. / Marta G. Brea

Los propietarios de varias viviendas ya se han ido, llevándose todas sus pertenencias, incluso desmontando las ventanas para que no quedasen allí. Los empleados de la constructora que están trabajando en las obras del Barrio do Cura explicaban ayer a FARO que estaban esperando a que todos los residentes abandonasen el edificio para proceder a su demolición. Esos terrenos son clave pues allí se plantea la creación de una glorieta que vertebrará el tráfico del vial interior del complejo de Barrio do Cura y, según el planeamiento aprobado, se impulsarán también zonas verdes. Una vez se ejecute la demolición, se procederá a la ejecución de los trabajos de la conexión viaria entre las calles Torrecedeira y Poboadores, a través de un vial interno que conecta ambas zonas de la ciudad.

Ayer aún quedaba algún vecino en la vivienda, pero se espera que abandonen el inmueble de forma inminente porque a lo largo de esta semana se han levantado todas las actas de ocupación y se procedió al pago de todas las indemnizaciones, lo que implica que los terrenos han pasado a ser, por tanto, de dominio público del Ayuntamiento de Vigo.

El objetivo: finales de 2027

El proyecto de Barrio do Cura salva así uno de sus últimos escollos y logra un hito fundamental, como era la disponibilidad de este edificio para poder proseguir con los trabajos de urbanización, que permiten ya ver un poco más cerca la ambiciosa transformación final de esta zona de la ciudad y acabar con la marginalidad y la degradación a las que se ha visto abocada históricamente . La superficie de esa parcela de la calle Santa Marta, ubicada junto a la guardería infantil que ya hizo su traslado a la zona de O Chouzo, ronda los doscientos metros cuadrados entre la edificación y el conjunto de terrenos a su alrededor, incluido el patio trasero.

El objetivo de los promotores es que las obras de urbanización del nuevo Barrio do Cura, que arrancaron ya el pasado diciembre, acaben hacia finales del año 2027, según el plazo de tres años marcado cuando las grúas empezaron a trabajar sobre el terreno.