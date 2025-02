¿Por qué van los vigueses a terapia?

Ir al psicólogo ya no es como antes. El estigma quedó muy atrás y las razones por las que los vigueses acuden a terapia son distintas. Si bien hace una década uno de los perfiles mayoritarios era el de usuarios con adicciones o sus familiares, ahora los trastornos están más relacionados con la ansiedad, la culpa o no cumplir las expectativas.

Así lo afirman cinco profesionales de la ciudad olívica, que han visto como sus pacientes —sobre todo mujeres y jóvenes— aumentaban y llegaban con nuevas necesidades.

En los últimos años, la gran protagonista es sin duda la ansiedad. «Es un malestar que llega a ser incapacitante en diferentes ámbitos de la vida y del que inicialmente no se conocen las causas», indica Mar Pérez.

«Un factor determinante por el que sufrimos es que no recibimos una educación de cómo gestionar nuestras emociones. El mundo gira a una velocidad vertiginosa y los humanos no podemos seguirla. Si no sabemos cómo priorizar y dar el valor adecuado a las preocupaciones, el problema deriva en una crisis de ansiedad», apunta Roberto Telle, del gabinete Tear. En la misma línea, Mónica Bermúdez de Psica concuerda en que «el desconocimiento de lo que somos, de como funciona nuestra mente y de como reeducarla nos da sensación de estar perdidos y no ayuda».

Cora Aguerre, que trata a sus pacientes desde el psicoanálisis, detecta un incremento de usuarios considerable por este motivo y también ve un fallo en la forma de abordar el problema. «No se puede pensar que se podemos vivir sin malestar, hay un ideal de felicidad y de estar bien que no desaparece con un simple fármaco», apunta.

Pero, ¿qué hay detrás de la sensación de angustia? Las respuestas son múltiples, aunque pueden hallarse factores comunes.

«Motivos socioeconómicos como no poder independizarnos por falta de dinero, el precio de los alquileres o la precariedad laboral pese a contar con estudios son una parte importante del problema», indica Clara Díaz. «Además, el trabajo ocupa en muchos casos el 80% del tiempo. No se deja lugar al ocio ni al autocuidado», cree Mar Pérez. «Y a esto se le suma una gran frustración por no cumplir con las expectativas, por no llegar a tiempo a unos objetivos de vida impuestos», añade.

Los profesionales lamentan que precisamente los más afectados por estas causas son los que tienen más dificultades para pagar un psicólogo. Por ello, abogan por un sistema concertado o por una mejoría de lo público.

La culpa

Detrás de la ansiedad o de la angustia se encuentra la culpa. «Es un patrón cultural y en vez de utilizarla como una herramienta para aprender, nos quedamos anclados en una mala relación con uno mismo», dice Bemúdez. La experta también cree que ese mismo patrón que empuja a sufrir individualmente hace que cada vez seamos menos comunicativos y estemos más aislados socialmente.

Su homólogo Telle afirma que «la culpa es uno de los principales factores sobre los que trabajan: «En los países occidentales está arraigada como algo necesario. Tenemos que darle un matiz diferente al concepto. Nos culpamos cuando hacemos algo mal, pero no celebramos lo positivo».

Problemas alimenticios

Los TCA todavía llenan las consultas. «A día de hoy está muy mal vista la promoción de la anorexia y la bulimia como ocurría antes con los blogs, pero se dan por buenos los mensajes en exceso de promoción del ejercicio», dice Clara Díaz.

Mar Pérez añade que «los vídeos para seguir rutinas de gimnasio o de qué comer en un día son reflejo de una obsesión con la imagen corporal. Los comportamientos se camuflan con mensajes supuestamente positivos», advierte.

Suscríbete para seguir leyendo