Una mujer víctima de agresión sexual: «Me desperté por el dolor que sentí»

Un hombre que se enfrenta a 9 años de prisión acusado de agredir sexualmente a una amiga que se quedó a dormir en su piso junto a su marido lo negó ayer en el juicio celebrado en la Audiencia de Vigo. «No la toqué», aseguró. Pero la víctima se reafirmó de forma contundente en su denuncia. «Estaba en la cama durmiendo junto a mi esposo y me desperté por el dolor que sentí: me estaba haciendo daño, me quiso violar», declaró.

Tanto el supuesto agresor como la víctima y su marido son de nacionalidad peruana y entablaron amistad a través de Facebook por su afición a un equipo de fútbol de su país de origen. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2022, cuando el matrimonio viajó a Vigo desde Santiago, donde residían, y se quedaron a dormir en el piso del acusado. Pasaron el día en las islas Cíes y después estuvieron juntos bebiendo en la casa. El marido de la denunciante se quedó dormido y ella se acostó junto a él, con las piernas colgadas en la cama. «Me desperté porque sentí que metía los dedos en mis partes íntimas», dijo. Avisó a su marido, que empezó a pelear con el hoy acusado tras recriminarle lo que acababa de hacer y ella salió al balcón para «pedir ayuda». La Policía Nacional acudió al piso poco después y ella tuvo que ser trasladada al hospital.

Las médicos forenses que comparecieron en la vista describieron las lesiones que presentaba la mujer en la parte externa de sus genitales y que son «compatibles», dijeron, con arañazos provocados por unas uñas, tal y como la propia víctima refirió.