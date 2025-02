Un cómico manchego la lía en su monólogo por lo que dice de O Porriño: «¿Eso existe o me está vacilando?»

El cómico Fran Pati está recorriendo España con su monólogo 'Y tú, ¿tienes un pueblo?', un show en el que las risas y el humor están asegurados . Su gira ha tenido parada en Galicia y en su paso por la zona, protagonizó un show que se hizo viral.

Entre el público de su espectáculo había gente de O Porriño, un nombre que degeneró en una conversación de lo más surrealista entre una vecina de la localidad y otra de Mos.

«¿Eso existe o me está vacilando?», preguntó al público cuando la mujer le dijo que era de Porriño. «Hay un señor corrigiéndome como si la O...la O que es, ¿la de fumar?», preguntó desatando la risa en la sala. «Y, ¿cuántos habitantes tiene? Si os acordáis claro, por lo de...», dijo mientras hacía el gesto de fumar.

Fue en ese momento cuando esta vecina aseguró que hasta tenían Mercadona, algo que no gustó nada a otra asistenta que era de Mos. «No tiene Mercadona», gritó entre el público. «Es un pique entre Mos y Porriño», le explicó otro de los asistentes.

Cuando se entró a unos asistentes de Gondomar, hizo referencia al cantante. «¿De Don Omar? ¿El cantante?», preguntó. «Oye os estáis inventando pueblos. No me jodáis», dijo entre risas.

Todo se trataba de un show, pero hubo quién no se tomó demasiado bien sus palabras y la publicación se llenó de comentarios. «¿Este quién es?», «un poco de geografía te hace falta», «inculto».

En su paso por Vigo no quiso pasar por alto la reacción a su vídeo sobre O Porriño. «Me salta la alarma. Vídeo de O Porriño, 200 comentarios», comenzó diciendo. «Digo, aquí me matan. Sé que sois gente tranquila, pero todos los comentarios eran: 'eres un parvo'. No sabía si de verdad era un insulto o no».