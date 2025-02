Fillas de Cassandra inauguran un «Entroido excepcional» en Vigo

«Un Entroido excepcional». Con estas palabras describió el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la programación de actos que a partir del próximo viernes, día 28 de febrero, nutrirán los festejos del Carnaval en la ciudad olívica y que este año tienen como principal atractivo sendos conciertos de Fillas de Cassandra y del Grupo América de Vigo en Porta do Sol, además del tradicional desfile de comparsas y la Quema del Meco.

Acompañado de la concejala de Festas, Patricia Rodríguez; el presidente de la Federación de Peñas Recreativas El Olivo, Camilo Pais, y Marcos Castro en representación de la Agrupación de Centros Culturais e Deportivos de Vigo, Abel Caballero detalló ayer el programa del Entroido 2025 que contará con una extensa agenda de actos entre los que no faltarán talleres infantiles, música, charangas y concursos de disfraces, además de la clásica Entronización do Meco, la quema y las exequias fúnebres. En la presentación de los eventos de Entroido previstos para este año, el regidor vigués destacó que el Concello pretende continuar «con fórmulas para que Vigo esté siempre en la proa del nivel de atracción turística y en la proa de la diversión de la ciudadanía viguesa».

Con animación de calle por Príncipe, Porta do Sol y Policarpo Sanz, el ambiente de Entroido se empezará a sentir el próximo viernes por la tarde hasta las 20.30 horas, cuando se procederá a la Entronización do Meco. A las 22.00 horas, Fillas de Cassandra darán paso a uno de los platos fuertes del Entroido vigués de este año con un gran concierto gratuito en Porta do Sol.

El sábado 1 de marzo tendrá lugar otro de los momentos más esperados del Carnaval con el tradicional desfile de comparsas que, en esta edición, estará protagonizado por un total de 23 agrupaciones, según avanzó ayer Abel Caballero. Tras una animación de calle en Príncipe, el desfile dará comienzo a las 18.00 horas y recorrerá García Barbón desde el nudo de Isaac Peral. Al día siguiente, los grupos de animación continuarán amenizando los festejos durante toda la jornada y a las 17.00 horas se celebrará una chocolatada en Porta do Sol, donde también habrá actividades infantiles.

Talleres infantiles en Porta do Sol y la actuación del Grupo América en Porta do Sol, a las 22.00 horas, serán las actividades del lunes 3 de marzo, mientras que el martes 4 se celebrará el Concurso de Disfraces del Entroido de Vigo en Porta do Sol a partir de las 17.30 horas y a las 20.00 horas será la Quema del Meco. Las exequias funerarias del día 5, a las 18.00 horas, clausurarán el Carnaval.