Caballero pide la dimisión de Calvo por achacar la exclusión de Vigo del Mundial a la «falta de influencia»

Caballero responde con contundencia a la carta del conselleiro de Presidencia de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, sobre la exclusión de Balaídos como sede del Mundial de Fútbol 2030 y exige su «cese inmediato».

En la citada misiva recibida ayer, el alcalde de Vigo denuncia que entre los motivos apuntados por Diego Calvo está el de la «ausencia de influencia» del Gobierno local. «Afirma literalmente: "Sentimos que as posibles carencias que poidese ter a proposta olívica, xunto coa ausencia de influencia do Goberno local, non permitisen a Vigo pasar o corte". Esta frase es intolerable. Inadmisible. Porque está diciendo que a Vigo no se le adjudica la sede del Mundial por ausencia de influencia. ¿Está hablando de que las sedes se adjudicaron por las influencias que los Gobiernos de las ciudades pudieran tener?», pregunta Caballero.

En este sentido, el alcalde ha remarcado que «la selección de las sedes del Mundial vinieron precedidas de una convocatoria pública con unas bases y las candidaturas presentadas tendrían que haber sido seleccionadas en base a los méritos y a la evaluación de los méritos de acuerdo con los criterios de las bases». Puntuaciones que todavía no han sido hechas públicas (el presidente de la RFEF, Rafael Louzán se llegó a comprometer a sentarse con Caballero para explicárselas) y que el Gobierno local de Vigo continúa reclamando; esta misma semana apelando incluso al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para que también se sumara a esta petición y tras la que Caballero recibió la citada respuesta por carta de Diego Calvo.

Por ello —ha agregado el alcalde de Vigo— «tiene que haber habido una valoración objetiva de acuerdo con las bases de las convocatorias y no dependiendo de las influencias que pudiera tener cada Gobierno local de cada una de las ciudades».

Caballero: «Significa algo mucho más grave»

Carta del conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, remitida al alcalde de Vigo, Abel Caballero, sobre la designación de las sedes del Mundial de Fútbol 2030. / FDV

Caballero ha remarcado que esta afirmación del conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, significa «subjetividad, aleatoriedad y seguramente algo mucho más grave. Exigimos el cese inmediato del señor Diego Calvo de su cargo de conselleiro de Presidencia por la afirmación en la que plantea que Vigo no fue aceptada por su ausencia de influencia. Por la ausencia de influencia del Gobierno local».

Caballero a Calvo: «¿Sabe que se adjudicaron con el criterio de la influencia?»

El alcalde incidió en que con la citada frase «parece que las adjudicaciones se hacen en términos del Mundial y de las sedes por la influencia de cada Gobierno local. Es lo que afirma. ¿Sabe que se adjudicaron con el criterio de la influencia?», cuestiona Caballero. «Tiene que ser cesar inmediatamente», agregó. «Está yendo en contra de Vigo de una forma inadmisible con esa afirmación. La influencia no es un criterio en la valoración de las sedes del Mundial», sentenció Caballero.

«Proyecto sólido y bueno»

El alcalde vigués sentenció de nuevo que Vigo «presentó un proyecto sólido y bueno. Y lo que exigimos desde Vigo es la pupublicidade las puntuaciones que cada sede tuvo. Nosotros queremos transparencia y publicidad».

Recreación del nuevo estadio vigués con el techo retráctil y Tribuna a dos alturas (izq.). / Borja Melchor / L.G.

En la citada carta, el conselleiro de Presidencia responde también a Caballero que, atendiendo a su solicitud, la Xunta se pondrá en contacto con la Real Federación Española de Fútbol para trasladarle su petición.