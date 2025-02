El arte de la basura cotidiana

Un paraguas infantil incrustado entre materiales plásticos de los que difícilmente es posible averiguar su procedencia, restos de ropa, de mallas de señalización, fragmentos de tubos de obra o el de una aspiradora, e incluso una antigua cámara de vídeo, entre otros residuos. Son algunos de los materiales que integran las Seis cabezas que pueden contemplarse en una de las salas de la Fundación Laxeiro, una serie del artista Alejandro Fuertes con la que pretende convertir la basura cotidiana en «un recordatorio del desgaste en una visión tragicómica de la vida, en donde hasta lo más prodigioso o maravilloso de una sociedad puede acabar siendo chatarra, una especie de ruina contemporánea».

Paseando entre sus creaciones, que podrán visitarse hasta el próximo 18 de mayo, el autor apunta que las esculturas de pared forman parte de su proyecto más amplio, Cabezas, y que consisten en «una serie de ensamblajes con residuos sólidos urbanos encontrados en su mayor parte en la ciudad de Pontevedra, a partir de una recogida exhaustiva dentro de la investigación de mi tesis sobre los desechos como materia para el arte».

Alejandro Fuertes relata que fueron «motivos económicos» por los que empezó a trabajar con basura, pues «los lienzos eran muy caros» y en vez de emplear estos soportes comenzó a recurrir a tablas que encontraba entre los desechos del día a día. A medida que pintaba sobre ellos se percató de que «era más interesante el propio material que el motivo pintado, por lo que empecé a trabajar más con basura y a hacer composiciones pictóricas, es decir, detenerme a componer. Ahora lo que me interesa no es la composición cromática, sino ensamblar los objetos para que no se caigan. De ahí viene el nombre de Cabezas, porque son estructuras en bloque, una especie de estructura craneal en la que me interesa que tenga el aspecto de que parece que se va a caer, ese punto intermedio, una especie de casa en ruinas que nunca sabes si está siendo construida o derribada».

Para este artista plástico «todo es un residuo en potencia», de ahí que no exista criba de materiales y, a la hora de efectuar el montaje y tras haber acumulado los desechos necesarios en su estudio, Fuertes diseña «una especie de bolas de nieve, que ensamblo y baño en un lodazal en el monte. Es un proceso muy nauseabundo, que me interesa porque el tema de la tierra conecta también con la idea de mortalidad», comenta.

Fuertes apunta que el contexto en el que se sitúa su obra es «inédito», puesto que, «aunque no parte de premisas activistas, es inevitable asociarla al pensamiento ecológico. Últimamente estoy pensando que este tipo de obra tan deshilachada también es una especie de resistencia a las imágenes que se generan con inteligencia artificial, que tienden a la imagen pulcra, limpia. Me interesa mucho esa estética de lo devastado, de lo erosionado, como contraposición a toda la limpieza que nos ofrece el mundo virtual».

Por su parte, el director artístico de la Fundación Laxeiro, Javier Pérez Buján, hizo especial hincapié en la presentación de las piezas diseñadas por Fuertes «cun certo dramatismo» al recurrir a una iluminación cálida y muy focalizada. Buján explicó que «a decisión de iluminar deste xeito potencia as luces e sombras e o relevo de cada obra, conferindo á montaxe unha certa teatralidade, unha posta en escena á que a terra derramada no chan contribúe tamén».