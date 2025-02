La Xunta sigue negociando con Povisa a un mes del fin de la segunda prórroga forzada

El acuerdo con el grupo Ribera Salud para mantener la atención hospitalaria a alrededor de 116.000 tarjetas sanitarias del Área Sanitaria de Vigo aún no está cerrado a un mes para que venza la segunda prórroga forzada del anterior concierto singular por razones de «interés público». Ayer se dio un paso adelante. El gigante sanitario propietario de Povisa , apurando el plazo al máximo, presentó su oferta para optar al nuevo contrato. No significa, sin embargo, que esté todo cerrado. «Si finalmente hay acuerdo con Povisa, dependerá de la negociación. No estoy en el día a día. Lo que me consta es que se sigue negociando», explicaba ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mientras el centro concertado registraba su propuesta. Y este último rechaza pronunciarse mientras «el proceso de negociación esté abierto».

El concierto singular por el que casi una quinta parte de la población del área de Vigo recibe atención especializada caducó en agosto de 2022. Hace dos años y medio. Tras las dos prórrogas anuales que posibilitaban los pliegos, el pasado mes de agosto la Consellería de Sanidade forzó otra prórroga de cuatro meses «mientras se ultiman las cláusulas del nuevo procedimento». Tres días antes de que venciera este plazo, el 27 de diciembre, la Xunta anunció la autorización del nuevo contrato de servicios con Povisa por 195 millones de euros por dos años —prorrogables otros tres, hasta los 525,7 millones de euros— y daba por hecho que empezaría el 1 de abril de 2025. De hecho, aprobaba también una segunda prórroga forzada hasta esa fecha.

En la actualidad, la Consellería de Sanidade especifica que «trabaja con el objetivo» de que el nuevo contrato «esté vigente» para esa fecha, pero no lo garantiza y, por tanto, no se descarta que no vaya a ser necesaria una quinta prórroga —la tercera no contemplada en los pliegos—

Siguientes pasos

Registrada ayer la propuesta por parte de Ribera Povisa, ¿cuál es es el siguiente paso? «La Consellería de Sanidade deberá confirmar que la oferta presentada es acorde a los pliegos, como paso previo a la firma del contrato». Cuentan desde Santiago que, como en cualquier procedimiento negociado, se constituye una comisión de valoración que asiste al órgano de contratación. Esa comisión analiza primero la documentación administrativa. Si hay algún error, tiene que requerir al licitador para que lo subsane en tres días hábiles. Una vez ratifique que está correcta, analizará la oferta económica y la valorará para hacer la propuesta de adjudicación al órgano de contratación.

Pero en este procedimiento negociado sin publicidad solo hay un aspirante, por lo que no tiene que competir con nadie por presentar la oferta económica más competitiva. Señalan desde Santiago que tampoco puede exceder los 97,5 millones de euros autorizados por el Consello de la Xunta para cada anualidad ni modificar los servicios y detalles técnicos incluidos en los pliegos. Estos documentos, en la actualidad, no son públicos.

Pese a que, teóricamente, estos pliegos estaban pactados, Ribera Salud no presentó oferta en el mes que tenía de plazo —hasta el 3 de febrero— y la Xunta le concedió tres prolongaciones, el máximo posible legalmente, hasta ayer a las 14.00 horas. Tras numerosas reuniones, que ganaron intensidad en la última semana, el grupo propietario de Povisa presentó su oferta media hora antes de que venciera.

Con este acuerdo, Povisa deja de cobrar por tarjeta sanitaria asignada y pasa a hacerlo por la actividad realmente realizada. Cómo registrar esta, cómo facturar cada proceso, son algunas de las cuestiones abordadas en estas negociaciones.

Equidad

El presidente gallego subraya que en estas negociaciones que se mantienen «la Xunta puso unas condiciones claras y meridianas: que el nivel de asistencia tiene que ser igual que el que se presta en el hospital público Álvaro Cunqueiro». Alfonso Rueda justificó que es un concierto «que viene desde hace mucho tiempo, bipartito incluido». Señaló que el Gobierno gallego mantiene en el área viguesa la opción voluntaria de ser atendido en la red pública o en Povisa porque «hay muchos que siguen optando por este sistema». «La obligación de la Xunta es garantizar que se presten los servicios sanitarios con la calidad necesaria», resaltó.

Por su parte, la Asociación Galega en Defensa da Sanidade Pública considera que «Povisa parasita la sanidad pública de Vigo» y que «chantajea y juega con el Sergas.

Fechas clave

Agosto 2022: caduca el concierto singular firmado en 2014 para 8 años. Tras las dos prórrogas anuales previstas, se forzó una de 4 meses.

27 de diciembre de 2024: A 3 días de vencer la tercera prórroga, se autorizó el nuevo contrato y se forzó la cuarta, hasta el 1 de abril, mientras se formalizaba

24 de febrero de 2025: Povisa oresenta su oferta. No la entregó en el mes del que disponía —hasta el 3 de febrero— y pidió tres aplazamientos. La registró ayer, en el límite legal posible.

1 de abril de 2025: Sanidade "trabaja con el objetivo" de que en esta fecha entre en vigor el nuevo contrato. Es cuando finaliza la cuarta prórroga del concierto firmado en 2014 -la segunda de las forzadas "por interés público"