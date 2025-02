La UVigo analiza el impacto de la acuicultura y el marisqueo en la biodiversidad de los fondos

Una nueva convocatoria del CIM-UVigo dirigida a científicos postdoctorales con proyectos innovadores y de alto impacto permitirá analizar el impacto de la acuicultura y el marisqueo en la biodiversidad de los fondos gallegos. Iria García Moreiras y Andreu Blanco Cartagena lideran el proyecto Benthic-Pro, que estudiará microalgas de las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa para determinar los posibles efectos de las bateas de mejillón y la extracción de bivalvos en los bancos del inframareal somero.

«Vamos a estudiar el microfitobentos [comunidad de microorganismos fotosintéticos que viven en los fondos] y, en concreto, las microalgas para determinar su papel como productores primarios, cuáles son sus consumidores primarios y secundarios, y las dinámicas de la red trófica», explica García Moreiras, que pertenece al grupo Geoma.

Para ello, utilizarán dos herramientas principales. Por un lado, el análisis microscópico de las microalgas y, por otro, el de isótopos estables de carbono y nitrógeno de diferentes microorganismos y potenciales consumidores. «Esto nos permitirá reconstruir las dinámicas tróficas y el papel de las microalgas. Y, a partir de ahí, podremos llegar a nuestro objetivo principal: determinar si hay un impacto de las dos actividades, las bateas y la extracción en los bancos del inframareal, en la biodiversidad del fondo y sobre las redes tróficas», añade.

Los investigadores recogerán muestras en diferentes ecosistemas de las tres rías de estudio: praderas de fanerógamas, fondos de maërl (algas calcáreas), fondos con laminarias o sin vegetación. Y también incluirán varios puntos de estudio dentro del Parque Nacional Illas Atlánticas, en las inmediaciones de Cíes, Sálvora y Ons, como «zona de control» dada su menor presión antropogénica.

El proyecto tiene una duración de un año, se prolongará hasta el 31 de diciembre, y los muestreos se realizarán durante la primavera. «La idea es hacerlos entre abril y mayo, cuando se producen los blooms o proliferaciones. Las microalgas empiezan a florecer y aumenta la productividad», detalla García Moreiras.

Los resultados del estudio permitirán conoce r cómo la acuicultura y el marisqueo afectan a los distintos tipos de ecosistemas que se encuentran en las rías. «Queremos promover una gestión sostenible de los recursos e influir en estrategias de conservación. No sabemos todavía si habrá un impacto o no, pero creemos que en los fondos donde hay una mayor biodiversidad y ecosistemas estables, por ejemplo, las praderas de fanerógamas, quizá no haya efectos o sean menores», avanzan.

«No se trata de dejar de realizar estas actividades extractivas, sino de saber dónde es mejor llevarlas a cabo o qué estrategias pueden ayudar a conservar los ecosistemas que mitigan sus impactos», destaca Iria García Moreiras.

El proyecto Benthic-Pro tiene una financiación de 15.000 euros y es el primero en el que tanto ella como Andreu Blanco Cartagena, del grupo Future Oceans Lab, son los investigadores principales.

Experiencia de liderazgo

«Nuestras líneas de investigación se complementan. A los dos nos gusta la biodiversidad y la ecología y queríamos hacer un proyecto en las rías. Ambos tenemos una ayuda postdoctoral de la Xunta y esta convocatoria del CIM nos viene genial para aumentar nuestra experiencia de liderazgo. Junto con la producción de investigación, es decir, publicaciones, congresos o patentes, y la docencia, la coordinación de proyectos es lo que más suma a la hora de conseguir una plaza en la universidad. Y como nuestros contratos no suelen ser muy largos es difícil conseguirlo», explica García Moreiras.

Esta nueva línea de financiación del Centro de Investigación Mariña (CIM), PosDou 2025, también ha seleccionado otro proyecto liderado por Marisela Des y Diego Fernández, del grupo EPhysLab. Se llama Salmar, se centrará en los bivalvos intermareales de la ría de Arousa y busca desarrollar un sistema de alerta para adaptar el marisqueo frente a los eventos climáticos extremos como lluvias intensas y olas de calor.