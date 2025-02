O Chioleiro no padece un trastorno y será juzgado por el crimen de la maleta

A punto de cumplir un año en prisión provisional, José Manuel Durán, más conocido como O Chioleiro, podría enfrentarse pronto al que será su tercer juicio por asesinato. Después de matar y violar a su abuela en 1988 y de apuñalar mortalmente a su amiga Alicia Rey en 2004, afronta ahora el proceso judicial por el crimen de Carmen Bento, cuyo cadáver fue hallado en el interior de una maleta en una finca próxima a Balaídos. Y lo hará, en principio sin una eximente completa, ya que los médicos forenses que examinaron a Durán concluyen que no padece una alteración grave de sus facultades psíquicas que lo hacen inimputable.

El informe de los profesionales del Imelga de Lugo –O Chioleiro se encuentra ingresado en la prisión lucense de Bonxe–concluye que «no se infiere la existencia de un deterioro cognitivo ni alteraciones psicopatológicas que afecten de forma significativa a sus capacidades superiores», tal y como explican fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Esto implica que no padece un trastorno mental que afecte a sus capacidades de pensar o planificar, comprendiendo en cierto modo la ilicitud del hecho y actuar conforme a esa comprensión; o al menos estas no son de la suficiente envergadura como para no ser responsable penalmente de sus actos.

Afectación por el alcohol

A esta misma realidad ya llegaron los forenses que revisaron a José Manuel Durán tras el proceso judicial por el crimen de su amiga Alicia Rey hace veinte años. Descartaron entonces aplicarle cualquier eximente tras llegar a la conclusión de que sus problemas mentales estaban vinculados al consumo de alcohol, y que tras pasar casi 17 años en un centro psiquiátrico penitenciario por el crimen en 1988 de su abuela Celestina Dorrío, ya se encontraba rehabilitado. Es decir, cuando su consumo está controlado, como ocurre en la actualidad, no padece alteración psíquica o patología mental alguna.

A mayores, en este informe se indica que el riesgo de reiteración delictiva continua siendo «alto», lo que evidencia una nula asunción delictiva de los hechos, aunque en este punto hay que tener en cuenta que se trata de un investigado en prisión preventiva; que no ha confesado ser autor de este crimen ni cuenta con una condena en firme por el mismo.

Es más, son pocas las pruebas o evidencias científicas en su contra. La acumulación de indicios –más concretamente su historial delictivo– es lo que sostiene la causa contra O Chioleiro, ya que los resultados de ADN y de huellas recogidas de la maleta y del colchón ensangrentado que se halló en la pensión de Avenida de Fragoso en la que Durán y la víctima, Carmen Bento Domínguez ( una mujer de 60 años natural de Celanova pero que residía en Vigo en situación de riesgo de exclusión social) residieron durante las semanas previas al crimen, no implican a O Chioleiro ya que no se hallaron en ambos restos biológicos del investigado.

Tras recibir esta diligencia, la última prevista en esta fase de instrucción, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Vigo acordó transformar las actuaciones para su enjuiciamiento ante el Tribunal del Jurado, como es el proceder con delitos de esta naturaleza.

Un año del hallazgo del cadáver

El 22 de febrero de 2024 un repartidor hallaba en el interior de una maleta abandonada en un solar próximo a Balaídos un cadáver en avanzado estado de descomposición. Se trataba de una mujer de poca estatura pero sin coincidencia con las denuncias existentes por desaparición. Una semana después y gracias a la ayuda vecinal, la Policía detuvo cuando huía de Vigo, a José Manuel Durán como presunto autor del crimen de esta mujer, identificada como María del Carmen Bento. Supuestamente, ambos eran pareja y compartían una habitación de una pensión en Fragoso. Fue el recuerdo del hedor que los vecinos notaron al poco de abandonar Durán el inmueble ocho meses atrás –coincidiendo con el estado de descomposición del cuerpo hallado en la maleta– lo que levantó las sospechas. Los antecedentes de Durán hicieron el resto.