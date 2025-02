Alberto Cuevas, cura: «Tengo permiso del papa Francisco para no hacer absolutamente nada»

Cumple 80 años y sigue dando misa, ¿un cura nunca se jubila?

Los curas se jubilan en parte. Yo daba clases de religión y cuando cumplí 65 años me retiré. Pero los sacerdotes en función de la obediencia estamos a disposición del Obispo. Te pueden retirar de un puesto pastoral, pero de cura no. Uno es sacerdote in eternum. En mi caso llevo la parroquia de la Soledad y la delegación de medios del Obispado.

Hay curas que llevan varias parroquias, ¿es por falta de vocaciones?, ¿cada vez hay menos?

Depende de la parroquia. Yo llevo cerca de 14.000 habitantes, otros llevan varias y no llegan a 500. Si las parroquias son más que los curas, estos tienen que repartirse. Con todo, hoy hay más medios de transporte, con el coche llegas a decir misa, atender un enfermo o ir a un entierro en un día. Aún así, faltan jóvenes y siempre faltarán.

¿Y los creyentes?, ¿la comunidad religiosa en Vigo va a menos?

Los creyentes allá ellos. Si son muchos los que se lo creen, benditos sean, y si no, nada. Esto es una tienda de felicidad, la vendemos en esta vida y en la otra. Quien quiera que compre y quien no, no. Comprar implica echar mano del bolsillo, de lo que es tuyo, de tus ideas. Uno escoge el modo de vivir. Los creyentes son pocos o muchos dependiendo de lo listos o espabilados que sean.

¿Por qué estudió periodismo cuando ya ejercía como cura?

Cuando tenía 23 años estuve de cura en O Rosal. Tenía mucha conexión con los jóvenes e incluso fundé el primer equipo de balonmano. Cuando me lo estaba pasando mejor vino un nuevo Obispo y me llevó al Seminario de Tui. Allí estuve de formador de seminaristas y de profesor de Educación Física y de Literatura. De esa afición a la literatura nace mi interés por estudiar periodismo. Se lo pedí al Obispo engañándole un poco. Le dije que me gustaría hacer Teología y en los ratos libres Periodismo. Me dijo que necesitaba periodistas y me fui a Navarra. Estoy contentísimo de tener las dos profesiones porque siempre me lo pasé muy bien.

Después de 50 años ejerciendo, conoció al Papa Francisco, ¿qué hablaron?

Le escribí a su secretario y le dije que me encantaría celebrar misa en la capilla de Casa Santa Marta (Roma). El santo padre me recibió el 31 de enero de 2018 y celebré misa con él. Le comenté que había sido muy feliz y le pregunté qué debía hacer a continuación. Él me contestó «nada, no tienes que hacer nada». Tengo permiso del santo padre para no hacer nada.

Y le desobedeció.

Mientras pueda estoy aquí para servir y para lo que sirva.

Ahora el pontífice está mal de salud. En vista de lo peor, ¿quién sería para usted un buen sucesor?

Es muy grave, es para rezar por él. Yo le quiero mucho. Las quinielas son variadas, pero hay gente muy buena entre los que él escogió como cardenales.

Los periodistas nos adaptamos constantemente al cambio de los tiempos y a las nuevas tecnologías, ¿lo hace también la Iglesia?

Como cualquier empresa, partido o sindicato, somos una oficina de información, con nuestras respectivas redes sociales. Es algo en lo que estamos muy al día. Los curas tenemos formación permanente y se nos pone al día de los distintos temas.

Vigo, Parroquia de La Soledad. Aberto Cuevas / Alba Villar

¿Qué temas de actualidad le preocupan?

La educación y la comunicación. En cuanto al primero, es necesario llegar a un gran pacto social y establecer un plan de estudios permanente. En España habría que contar la misma historia en todas las comunidades autónomas. Hay temas comunes como el humanismo, las matemáticas o la historia y las ciencias sociales. No se puede dejar en manos del sectarismo. En comunicación hay que subvencionar a los medios que favorezcan la libertad y la honestidad.

¿Cómo se mantiene la fe en el mundo en el que vivimos? Desde conflictos bélicos a los precios del alquiler, el panorama es complejo para la vida a todos los niveles.

Dios está sosteniéndonos y ayudándonos. El pasarlo mal nosotros es cosa de la naturaleza, de los vicios, de la contaminación....Dios nos creó libres y no puede estar en todo momento haciendo milagritos. De esa forma estaríamos condicionados constantemente por Dios.