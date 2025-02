Juzgados vigueses registran las primeras demandas escritas mediante ChatGPT

La Inteligencia Artificial se está introduciendo en prácticamente todos los ámbitos. Sin ir más lejos, permite que en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo se agilicen y diagnostiquen de forma precoz varios tipos de cáncer. En los colegios e institutos, por su parte, los profesores tienen que estar muy pendientes porque muchos alumnos intentan copiar en los exámenes o presentar trabajos redactados directamente mediante IA, concretamente a través de ChatGPT. Son solo dos ejemplos de buen y mal uso de la aplicación de esta tecnología, que ahora ha llegado también a los juzgados de Vigo. Y es que abogados de la ciudad advierten que se están presentando demandas redactadas directamente mediante ChatGPT.

«Percibimos que es algo que está llegando ya para quedarse y que va a ir a más», asegura Julio Sotelo, letrado vigués especializado en penal y civil. Relata además un caso paradigmático que se está produciendo en uno de los juzgados de Vigo. Concretamente, una persona que acude de forma habitual a uno de los juzgados de Vigo está causando numerosos problemas al personal que trabaja allí, y ha denunciado a un abogado. «Tiene prohibida la entrada», asegura Julio Sotelo.

«No aporta ni una sola prueba, sino que los escritos se dedican a redactar una serie de hechos que él considera que han sucedido pero que están escritos mediante IA»

Y ahora ha llegado al punto de presentar numerosas denuncias por presuntas coacciones a diferentes trabajadores del juzgado. Y lo hace a través de ChatGPT, herramienta que directamente le escribe la totalidad de la denuncia a partir de los pocos datos que él le aporta. Según los conocedores de este caso, «no aporta ni una sola prueba, sino que los escritos se dedican a redactar una serie de hechos que él considera que han sucedido pero que están escritos mediante IA».

No es el único caso. Sobre todo en el ámbito administrativo y civil se están presentando varias demandas que el personal que trabaja en los juzgados detecta rápidamente que están elaboradas mediante ChatGPT. Se están presentando escritos que incluso recogen un diálogo con preguntas planteadas por el demandante y las respuestas que le da ChatGPT.

Hay que recordar que cualquier persona puede reclamar un abogado de oficio para presentar recursos, denuncias o demandas para no tener que abonar los gastos de su defensa. «Yo no me he encontrado todavía con demandas redactadas por ChatGPT, pero sabemos que es algo que ya está circulando», asegura David Giráldez, abogado de Baiona que trabaja también en el turno de oficio de Vigo. Él y otros letrados reconocen que la IA podría convertirse a medio plazo en una amenaza para ellos como una herramienta a la que los reclamantes pueden acudir para presentar escritos, recursos o demandas, quitándoles volumen de trabajo a los profesionales colegiados. Aunque todavía no está extendido, lo cierto es que el sector ya está