La justicia tumba casi todos los recursos de padres para recuperar a hijos tutelados

Uno de los pleitos que más se dirime en los juzgados de Familia versa sobre la guarda y custodia de un menor ante sus dos progenitores. Pero hay situaciones, más de las que parece, en la que ninguno de los padres está capacitado para asumir la patria potestad de sus hijos, y debe ser un organismo público el que asuma su tutela. Una vez se produce este hecho, revertir la situación es realmente complicado.

Y es de que los casi 40 procedimientos de protección de menores resueltos en 2023 –según datos del Consejo General del Poder Judicial–, la gran mayoría fueron desestimadas, manteniendo la tutela del menor en manos de la Consellería de Política Social. «Una vez los padres han perdido esta tutela y se ha declarado al menor es situación de desamparo, al menos las causas que nos llegan al juzgado, casi todas son desestimatorias. Los padres recurren esta decisión administrativa a los pocos meses, por lo que la situación no ha podido tener mucho cambio», explica uno de los magistrados de Familia de Vigo.

A fecha de 2024, la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Política Social, asumía la tutela de 646 menores en la provincia de Pontevedra. Son niños desamparados que residen o se encuentran transitoriamente en la comunidad autónoma. La asunción de la tutela atribuida a la entidad pública lleva consigo la suspensión de la patria potestad. Asimismo, lleva implícita la guarda de la persona menor por parte de la entidad pública.

Se consideran situaciones de desamparo el abandono de la persona menor de edad, la existencia de maltrato físico, psíquico o de abuso sexual, el descuido grave en el cumplimiento de los deberes alimentarios, higiénicos o de salud, la inducción del niño o adolescente a la mendicidad, a la delincuencia, a la prostitución o a cualquier otra forma de explotación, las conductas adictivas de la persona menor de edad con el consentimiento o la tolerancia de las personas que ejerzan su guarda, el trastorno mental grave de los padres, madres, tutores, las conductas adictivas en las personas que integran la unidad familiar, la falta de escolarización habitual del menor con el consentimiento o la tolerancia de los adultos y cualquier otra situación de desprotección.

«Hablamos de familias muy desestructuradas; con problemas de drogadicción incluso ya antes del nacimiento del niño, con episodios de absentismo escolar, falta de higiene… En muchos casos los servicios de Menores y Servicios Sociales del ayuntamiento llevaba ya mucho tiempo con ellos», reconoce este juez.

Reintegración

Lo cierto es que, pese al elevado número de peticiones desestimadas de padres y madres que buscaban recuperar la tutela de sus hijos, lo más recomendable en estas situaciones siempre es que el niño esté con su familia biológica. «Lo ideal sería eso, su reintegración o intentarlo con la familia extensa, tíos, abuelos, etc… los centros o residencias siempre serán la última opción. La reintegración es el objetivo último pero para ello deben enderezar su situación y cumplir con las visitas al Punto de Encuentro Familia (PEF) por ejemplo. No es sencillo porque no estamos hablando de situaciones de desidia, sino de marginalidad», aclara el magistrado, quien recuerda «un único caso» de desatención por parte de una familia que no tenía estos problemas sociales. “Era una familia al uso pero desatendían al menor», precisa el magistrado vigués.

En cuanto edades, explica el juez que pueden variar desde los 4 a las 10 años, si bien también llegan peticiones «desde el propio hospital una vez nacen».