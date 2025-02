En las entrañas de Multicines Norte

Uno de los momentos cumbre en la memoria de Pablo Vázquez fue cuando el finlandés Aki Kaurismäki eligió las salas viguesas de entre todas las de España para estrenar una de sus películas.

El director, que el año pasado estrenó Fallen Leaves y se llevó por ello dos globos de oro, dirigió otros laureados filmes como Un hombre sin pasado, La chica de la fábrica de cerillas o El otro lado de la esperanza.

«Vino y le gustó el concepto de cine de barrio. Eligió este sitio porque sus películas encajan en este ambiente. Está afincado en Portugal y quiso venir aquí para su primera proyección», recuerda orgulloso. «Es un director que me gusta, me interesa la forma en la que hace sus películas. No sé si es porque le cogí cariño, pero me gusta lo que hace de trabajar siempre con los mismos actores», añade.

El cine de culto siempre es su preferencia: «Los directores tienen más libre albedrío para contar su historia. Además, están curtidos, hechos a sí mismos», afirma Vázquez.