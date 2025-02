Dani Fernández se acuerda de Vigo en su concierto en A Coruña

Dani Fernández disfrutó de una auténtica 'Jauría' en su concierto en A Coruña. El artista arrasó en un concierto en un Coliseum que le tenía muchas ganas. El cartel de 'sold out' se colgó varias semanas antes de su aterrizaje en la ciudad herculina que tenía las expectativas muy altas.

En su nueva visita a Galicia, el exintegrante de Auryn no defraudó y regaló a los asistentes un concierto íntimo en el que no faltaron algunos de sus mejores éxitos y en el que Dani Fernández aprovechó para dejar claro el amor que siente por nuestra comunidad.

Antes de interpretar la canción que tiene con su amigo Iván Ferreiro, el artista pronunció unas bonitas palabras con las que también se acordó de Vigo.

«Cuando vengo a Galicia al final me vienen muchos recuerdos. He vivido mucho aquí con mis amigos, he venido también mucho a vivir porque es verdad que los escenarios son una locura, pero venir aquí a comer, a disfrutar, a rodearme de la gente que me veis en las playas surfeando, por Santiago, por Lugo, por Vigo...», dijo antes de mandarle un mensaje al artista gallego con el que ha creado una bonita amistad.

«Yo tenía un poco ese...de decir, «estoy en su tierra». Hoy no ha podido estar aquí conmigo, pero se me ha pasado deciros que tenéis muy buena gente, muy buena representación de vuestra tierra lejos de Galicia, que viven en Madrid, que podemos disfrutarles nosotros y que hacen que Galicia, para nosotros, esté un poquito más cerca. Así que me gustaría darle este recuerdo a Iván, que le quiero un montón y me habla tan bien de su tierra», dijo antes de interpretar el tema que tienen juntos.