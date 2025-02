Los conductores de patinetes respetan menos el consumo de alcohol y drogas que los de turismos

Quizá por la facilidad de su uso o tenencia, muchos conductores de patinetes no son conscientes de las obligaciones que supone subirse a uno de estos vehículos de movilidad personal (VMP) y los peligros que pueden conllevar. Es una de lecturas que resulta de las estadísticas de la Policía Local de Vigo con respecto a las infracciones viarias que se comenten con los patinetes eléctricos; y es que un 20% de las denuncias impuestas fueron por el consumo de alcohol y drogas: 56 de un total de 289 sanciones a lo largo de 2024.

La cifra es alta y más todavía si se tiene en cuenta que los conductores de coches, furgonetas o turismos no son tan negligentes con estos tóxicos. Según los últimos datos de la DGT, de las 196.107 infracciones cometidas al volante en toda la provincia de Pontevedra, 7.355 obedecían a positivos por alcohol, presencia de drogas o por la negativa a someterse a estas pruebas. La cifra no llega al 4% del total; siendo mucho menos negligentes estos conductores que los de VMP.

Lo cierto es que la permisividad con respecto al consumo de estos tóxicos es la misma para unos y otros, sin embargo, los conductores de patinetes la respetan mucho menos confiados en la ausencia de peligrosidad. Pero no es así. Los agentes de la Policía Local de Vigo vigilan el cumplimiento de la normativa viaria en materia de VMP, llegando a imponer a lo largo del año pasado casi un denuncia diaria.

Junto al consumo de alcohol y drogas, el no uso de casco es la causa que se esgrime más habitual en estas denuncias, seguidas de carecer de seguro de responsabilidad civil, ya que los accidentes con estos vehículos no son anecdóticos. También es habitual que el conductor circule por zonas no habilitadas para ello, especialmente aceras y no respete la red semafórica, poniendo en riesgo la circulación y su propia seguridad.

El uso de dispositivos móviles, como teléfonos o incluso los auriculares durante la circulación en patinete también es sancionable por parte de los agentes locales.

Otras causas

Ausencia de luces en momentos de poca visibilidad o llevar a más personas encima o incluso otros elementos que pudieran ser peligrosos para la conducción, fueron otra de las causas que dieron lugar a sanciones a lo largo del 2024 en la ciudad. Ya más residuales, encontramos causas como que el conductor fuese menor de 15 años, no mantener una distancia de metro y medio con respecto a los peatones o incluso discurrir por un túnel.