Coke, el mejor amigo de los animales entre los taxistas de Vigo: «A diferencia de algunos humanos, ellos nunca ladran»

Pablo Díez Fernández, más conocido como Coke, se puso al volante de un taxi hace dos años. Trabajador por cuenta ajena, este joven, amante de los animales, acordó con su jefe que en el Kia Nira con el que desempeña su labor también habría lugar para las mascotas. Puede decirse que ha sido el 'heredero' de Benni Veloso, otro chófer del gremio, reconocido en la ciudad como el primero y único conductor que permitía a los animales viajar en su vehículo, y que falleció el verano pasado.

Coke mantuvo su legado, con la particularidad de que su permiso de admisión abarca todos los tamaños y especies, así como la posibilidad de que el dueño pueda trasladar a más de un animal: «Tengo una clienta que tiene dos perros medianos y uno pequeño».

Si bien, en Vigo hay otros taxis que permiten que sus clientes hagan la carrera con sus compañeros más fieles, suelen imponer algunas limitaciones, centradas sobre todo en las dimensiones del animal y en el número de viajeros de cuatro patas. «En mi caso, todo vale. Recuerdo que en una ocasión llevé a un mastín tibetano que pesaba 75 kilos. Su dueño tuvo que ponerse en el asiento de delante, claro». En el taxi de Coke también han viajado gatos, así como una iguana, un conejo o un loro.

Acostumbrado a tratar con animales, -tuvo a Jackie, un perro que ya murió, y ahora convive con dos gatos, Salem y Riuk- Coke no ha tenido apenas incidencias transportando a su mayoritariamente peluda clientela. «Cuando entran en el taxi les doy un premio -siempre lleva una bolsa de chuches caninas- y se portan genial. Ellos nunca ladran, mientras que algunos clientes, a veces protestan cuando les llevas por aquí, en vez de por allí», aclara este taxista vigués, comparando el comportamiento animal y el humano.

En el tema de la higiene, tampoco presentan ningún problema, asegura este taxista: «Muchos clientes suelen llevar una sábana para evitar manchas, y aún así, yo llevo los asientos cubiertos con un tejido tipo piel que es muy agradecido a la hora de limpiar los pelos que sueltan», asegura.

En todo este tiempo transportando animales, solo en una ocasión la cosa se complicó un poco. «Una clienta tenía que llevar a su perro enfermo al veterinario, donde le iban a sedar definitivamente, y durante el viaje se hizo caca, el pobre. Su dueña se bajó del taxi para limpiar, pero yo le dije que no pasaba nada, que lo dejase. Además, las alfombrillas son de plástico y con un manguerazo se arreglan enseguida».

Solo una veintena de taxis 'petfriendly' en Vigo

Hace menos de un año, Pablo se hizo viral después de que una usuaria de su taxi colgase un post en las redes sociales agradeciéndole su sensibilidad y su empatía tanto con los perros como con sus dueños tras atender su llamada. Una popularidad que provocó que otros colegas siguieran sus pasos y abriesen las puertas de sus coches a las mascotas, «pero aún no son suficientes. Si hay 600 taxis en Vigo, como mucho 20 admiten animales. Hay que darse cuenta de que no suele ser por capricho. Si por ejemplo, sales a pasear con tu perro, y para volver, está muy cansado, necesitan un coche, ya que al autobús no les permiten subir», aclara.

En Vigo es posible cruzar la ría en barco con tu perro, siempre y cuando vaya con bozal. Y para viajar en el autobús urbano, debe ser un animal doméstico de pequeño tamaño y es necesario llevarlo en un transportín, lo que no resulta nada fácil con animales que superen los diez o quince kilos.

Coke sigue siendo el taxista de referencia en la urbe olívica para viajar con animales. «Cuando el usuario contacta con la central Radio Taxi (986 470 000), o bien directamente preguntan por mí o me los suelen adjudicar si estoy disponible», explica.

No obstante, especificando el tamaño del animal, la centralita dará una opción al usuario con un taxista que permita transportar ese tipo de animales, dependiendo de sus características físicas. Si el desplazamiento se va a realizar por una consulta veterinaria, donde ya se conoce el horario, se puede reservar un taxi el día anterior.