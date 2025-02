Cuando Vigo empuja

No se me ocurre mejor noticia para cerrar la semana que la inminente aprobación —ahora sí, de verdad— del Plan Xeral. El instrumento sobre el que pilotará el desarrollo urbanístico de la ciudad en los próximos decenios entrará en vigor en un mes, tras recibir el último informe favorable de la Dirección General de Costas. Dicen que lo bueno se hace esperar, así que habrá que darle un voto de confianza. «La especulación queda desterrada», proclamó el alcalde. Espero, sinceramente, que sea así.

El PXOM es el último y mejor ejemplo de lo que cuesta sacar adelante grandes proyectos en Vigo, especialmente si son infraestructuras. Ya sea por inoperancia interna o zancadillas externas —la mayoría de las veces—, aquí nada es sencillo. Todo se consigue a base de voluntad, trabajo y esfuerzo, sin trampas ni ayudas. Nadie nos ha regalado nada. Y las pocas veces que nos obsequian con algo, basta con mirar hacia el norte para comprobar que no es más que una distracción para que no nos revolvamos. Migajas, mientras otros disfrutan del chuletón.

Podría enumerar ejemplos hasta el aburrimiento, pero hoy no quiero ir por ahí. Prefiero dejarme llevar por el rebufo positivo del PXOM para imaginar cómo sería el Vigo del futuro si saliesen adelante todos los grandes proyectos ahora sobre la mesa. Por soñar un día, no pasa nada, ¿no?

¿Hasta dónde llegaría esta ciudad con la AP-9 gratuita, con la conexión directa en túnel con la A-52 (con la menor afectación posible, por favor), con un AVE directo por Cerdedo que nos dejase en Madrid en menos de tres horas, con la Salida Sur operativa para erigirnos de verdad en el centro de la Eurorregión, con una red de Cercanías que vertebrase el área, con un Peinador compitiendo en igualdad de condiciones y más vuelos internacionales, o con un puerto con categoría nodal y acceso preferente a fondos europeos?

¿Cómo mejoraría la vida de los vigueses con más vivienda pública para compra y alquiler, con más calles peatonalizadas y el tráfico soterrado en arterias clave como Beiramar o Gran Vía, con la regeneración completa del Casco Vello, de Jacinto Benavente y de todas aquellas áreas otrora fabriles y ahora abandonadas; con la recuperación de todo nuestro patrimonio industrial (rico, variado y en riesgo de desaparición), con más carriles bici y sendas peatonales que den oxígeno a nuestras calles, con más zonas verdes, con un Ifevi a la altura del siglo XXI y no anclado en los noventa, con una ETEA llena de vida y abierta a los vigueses, con un transporte metropolitano integrado, con un multiusos para conciertos y eventos que nos introduzca en los circuitos de los grandes artistas internacionales, y con las Cíes Patrimonio de la Humanidad?

No hace falta que contesten. Es obvio. Pero claro, soñar no basta. Todo eso que podría ser Vigo no llegará solo, ni de regalo, ni por arte de magia. Si algo ha demostrado esta ciudad es que solo avanza cuando pelea, cuando se planta y exige lo que le corresponde. Así ha sido siempre y así seguirá siendo. Por eso, que nadie se equivoque: celebrar la aprobación del PXOM no significa bajar la guardia. Al contrario. Es el primer paso de un camino que habrá que recorrer con la misma determinación de siempre, sin conformismos ni migajas. Porque si algo está claro es que, cuando Vigo empuja, no hay quien lo pare.