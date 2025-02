La unidad de enfermedades raras cuadruplica casos en su primer año

Iria era mi activa. Esta viguesa no paraba en todo el día. Ahora no es capaz de trabajar y lo que más le duele es no poder participar en los planes familiares. Sufre continuas crisis que le hacen sentir "aplastada", sin capacidad para levantarse de la cama. Todo fue muy rápido. Empezó con hormigueos. "Bromeaba con que es cumplir los 40 y vienen los achaques". Pero no. Se extendieron a los brazos, a la cara. Luego vinieron los pinchazos, los calambres... "El dolor es insoportable". Tiene una neuropatía sensitiva, que le deja sin sensibilidad en las extremidades. "Parece que me comen los bichos" explica y añade: "Me hago daño y no me entero".

No conoce a nadie que sufra lo mismo. "Sentirse sola es horrible, porque nadie entiende por lo que pasas. Estoy perdida y desesperada", cuenta y explica que ha encontrado apoyo en la Federación Gallega de Enfermedades Raras (Fegerec).

Saben el nombre de lo que tiene, pero no de dónde viene y hay "una serie de síntomas que les desconciertan". "Están esperando el resultado de pruebas, va todo muy lento". Saber que tenía algo incurable fue un batacazo. Ahora solo espera que le den una solución que lo frene. "Mi terror es a caer en ese cajón de sastre en el que no pueden hacer nada".